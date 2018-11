Career Days στο Deree: Ευκαιρίες καριέρας για όλες τις δεξιότητες και τα ταλέντα

Τους μελλοντικούς τους συνεργάτες θα αναζητήσουν ανάμεσα στους φοιτητές και τους αποφοίτους του Deree – The American College of Greece, εκπρόσωποι της αγοράς στην 43η επαγγελματική έκθεση Career Days που θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 16 Νοεμβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Ο εξαιρετικά επιτυχημένος, ετήσιος θεσμός των Career Days έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να συνδεθούν με την αγορά εργασίας και να τους εξασφαλίσει την πολύτιμη εμπειρία μίας συνέντευξης. Οι διεθνείς και ελληνικές εταιρείες που πρόκειται να επισκεφθούν το campus του Κολλεγίου στην Αγία Παρασκευή ανήκουν στους κλάδους της επικοινωνίας και διαφήμισης, της ενέργειας, της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών, του λιανεμπορίου, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των τροφίμων και ποτών, των φαρμακευτικών προϊόντων, της τέχνης και του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, της ναυτιλίας, της αυτοκίνησης, του τουρισμού, των κατασκευών, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των συμβούλων επιχειρήσεων, των μη κυβερνητικών οργανισμών και άλλων.

Οιεταιρείεςπουθασυμμετάσχουνσταφετινά Career Days είναι: AB VASSILOPOULOS, ADECCO HR GREECE, ALDEMAR RESORTS, ALEXANDER MOORE, ALIMECO, ALLIANZ HELLAS, ALPHA BANK, ALTER EGO, ALTIUM TRAINING, AMALIA HOTELS, ANTIPOLLUTION, ASAP ATHENS COMMUNICATION AGENCY, ASTIR, ATHENIAN BREWERY , ATHENS LIFELONG LEARNING INSTITUTE , ATLANTICA HOTELS & RESORTS, CAREER STREAM MARITIME RECRUITMENT EXPERTS, CKH HELLAS, COCA-COLA TRIA EPSILON, COLLIERS INTERNATIONAL, DELOITTE, DEPO DARM, DHL, DIALECTICA, DIGITALWISE, DTP GROUP, ELOUNDA HOTELS & RESORTS, ESTEE LAUDER, FINVENT, FLYGREECEDRONE, FORTHNET, GENERAL CEMENT COMPANY, GENERATION Y, GRECOTEL HOTELS & RESORTS, GREEN COLA, GSK, HELLENIC FESTIVAL, HELLENIC WAREHOUSES SARANTITIS – SARMED, HENKEL HELLAS, HERTZ AUTOHELLAS, HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, HOUSEID, I.P LIBERTY PRESS, IKEA, IMERYS INDUSTRIAL MINERALS, INTERAMERICAN, INTERNATIONAL HR, INTERSPORT ATHLETICS, INTRALOT, KARIERA GR, KORRES NATURAL PRODUCTS, KOUZI PRODUCTIONS/KINDER DOCS, KPMG, LAMPSA HELLENIC HOTELS, LEASEPLAN HELLAS, LEROY MERLIN, LIBYTEC PHARMACEUTICAL, LOULIS MILLS, MANPOWERGROUP GREECE, MARGI, MARINE TOURS, MASTERCARD EUROPE, MAZARS CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS BUSINESS ADVISORS, MELISSA KIKIZAS, MELLON GROUP OF COMPANIES, MERCEDES–BENZ HELLAS, METLIFE, MICROSOFT, MINISO GREECE, MONDELEZ INTERNATIONAL, MYTILINEOS, NATIONAL BANK OF GREECE, NEA ODOS, NESTLE HELLAS, NIELSEN, NN HELLAS (KIFISSIA BRANCH), NOKIA, OCTANE MANAGEMENT CONSULTANTS, OLYMPIC BREWERY, OPAP, ORACLE HELLAS, ORIFLAME BY ARGIRO, OTE, PEPSICO, PHARMATHEN, PLAISIO COMPUTERS, PORTO CARRAS, PRAKTIKER HELLAS, PRINTEC, PROFILE SOFTWARE, RANDSTAD HELLAS, RED DESIGN CONSULTANTS, REDBULL, RELATIONAL TECHNOLOGY, ROBERT BOSCH, SARACAKIS GROUP OF COMPANIES, SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP., SFAKIANAKIS GROUP, SLASHDATA, SOS IATPOI, SPACE HELLAS, STANTON CHASE, SYLIPSIS, TEIM BLUEGR, TELEPERFORMANCE GREECE, TEMENOS, TEMES, THE CAREER TAILORS, THE MAGIC BUS, THE SWATCH GROUP (GREECE), TITAN CEMENT, TOYOTA HELLAS, TUI, UNISYSTEMS, V+O GREECE, WATT+VOLT, WEST, WIND, WORKABLE, YOUNG VOLUNTEERS IN ACTION, ZEPOS & YANNOPOULOS, ZEUS INTERNATIONAL CITY SEASON HOTEL.

Οι φοιτητές που θα δώσουν το παρών στα φετινά Career Days θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε τεστ αξιολόγησης, να προετοιμαστούν κατάλληλα παίρνοντας μέρος σε προσομοιώσεις συνεντεύξεων (mock interviews) που θα προσφέρουν εταιρείες συμβούλων και οι Youth Empowered Coca-Cola 3E mentors, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις για θέσεις εργασίας και πρακτικής.



Τα Career Days διοργανώνονται από το γραφείο διασύνδεσης Career Services, ένα εξαιρετικά νευραλγικό γραφείο στο Aμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, με δυναμική παρουσία από το 1976. Με αποστολή να δημιουργεί και να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την αγορά εργασίας, το Career Services φέρνει τους φοιτητές σε επαφή με εκπροσώπους της αγοράς ενώ ταυτόχρονα ανοίγει τις πόρτες της εκπαίδευσης σε εταιρείες που επιθυμούν να προωθήσουν τη νεανική απασχόληση και να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης ή πρακτικής άσκησης στη νέα γενιά.

Τα φετινά Career Days υλοποιούνται με την υποστήριξη του Γραφείου Αποφοίτων και Ανάπτυξης, το οποίο αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ των εταιρειών, οργανισμών, αποφοίτων και του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος για τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους φοιτητές, όπως το πρόγραμμα υποτροφιών και τα προγράμματα πρακτικής άσκησης.

Περισσότερες πληροφορίες για εταιρείες που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παρόμοιες δράσεις: Γραφείο Career Services του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, στο 210 600 9800 εσωτ. 1316, 1314.