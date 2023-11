«Χ: Η ζωή και η εποχή του Malcolm X» σε απευθείας μετάδοση από τη Metropolitan Opera

Η πρωτοποριακή όπερα «Χ: Η ζωή και η εποχή του Malcolm X» («X: The Life and Times of Malcolm X») του βραβευμένου με Pulitzer μουσικής Άντονι Ντέιβις, παρουσιάζεται σε νέα παραγωγή στη Met και προβάλλεται σε απευθείας δορυφορική μετάδοση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Σάββατο 18 Νοεμβρίου στις 19:55 (στα αγγλικά με αγγλικούς υπότιτλους).