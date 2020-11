Το ΧΙΙΙ είναι το 13ο κεφάλαιο από το βιβλίο μου Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤ’ΕΜΕ στο οποίο έχω περιγράψει αρκετά από τα Πάθη μου διευθύνοντας το Πρόγραμμα της ΕΡΤ. Και στο βιβλίο μου ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ επιχειρώ μια ανάλυση των ΜΜΕ, Τα αναφέρω και γιατί έχουν εξαντληθεί αμφότερα, όπως μου λένε. Αν και βρίσκονται σε πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες καθώς και στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Στην ΕΡΤ με κάλεσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να φέρω την Τηλεόραση σε ουμανιστικό δρόμο όταν γκρεμίστηκε η Χούντα και μπορέσαμε να επιστρέψουμε επιτέλους στην πατρίδα μας. Από την ημέρα που ανέλαβα τις ευθύνες και μέχρι να παραιτηθώ 13 μήνες αργότερα η ΕΡΤ έζησε μέρες αχρήστων πολέμων που δεν την εμπόδισαν να ανεβεί πολλά σκαλοπάτια αποχουντοποίησης πράγμα που σημειώθηκε από τα διεθνή πρακτορεία με σχόλια όπως αυτά στην στήλη του Ελληνοαμερικανού G. Socrates: “Intermsoftelevision,aphenomenalprocedureofmodernizationwasundertaken. As executive manager, Roviro Manthoulis, a Greek filmmaker who lived in France was the main figure of this effort. During this period the ratings of EPT increased by 40%, which seems like a world record in the history of the media.”

Το αφήνω στο πρωτότυπο λόγους ασφαλούς μαρτυρίας.

Αλλά βέβαια δεν μπορεί ένας άνθρωπος μόνος του να το τιθασεύσει αυτό τον Κύκλωπα που λέγεται Ραδιο-Τηλεόρση. Ευτυχώς στο πηδάλιο του Ραδιοφώνου ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει. Ο Μάνος Χατζηδάκις πράγμα που με βοήθησε να ρίξω το βάρος μου στην Τηλεόραση. Με επιτελείο ότι σπανιότερο μπορούσε να υπάρξει στην έρημη χώρα. Τον Γιάννη Μπακογιανόπουλο, τον Πέτρο Μάρκαρη, την Τώνια Μαρκετάκη, την Μαλικέντζου για το παιδικό πρόγραμμα. Στην ΕΡΤ υπήρχαν ήδη μερικά άγνωστα ταλέντα. Ένα ήταν ο Θανάσης Νέτας που, με το ζενρίκ του Παρασκηνίου ξεσήκωσε πολύ κόσμο. Το Παρασκήνιο ΄ήταν μια από τις εμβληματικές σειρές ντοκιμαντέρ που εισήγαγα ανάλογη με την γαλλική «Αφίσα του Κόσμου». Οι πιστοί στο Παρασκήνιο - πιστοί επί 30 χρόνια! – άνοιξαν ένα σάιτ στο οποίο μα χαριτωμένο τρόπο εκδήλωναν τον «τρόμο» (τον γόνιμο τρόμο!) που τους έδινε το δυνατό μουσικό ζενερίκ της έναρξης που σχεδίασε ο Θανάσης Νέτας. Και που πράγματι είναι έργο τέχνης. Έτυχε να δω αυτό το φιλικό blog των «τρομοκρατημένων» από τον Θανάση πιστών θεατών του Παρασκηνίου.

Αξίζει να δούμε μερικά από τα ”ψυχικά τους τραύματα” που αναφέρονται βέβαια στην εποχη που όταν ήταν ακόμη μπόμπιροι.

Το BLOG

1. Ρωτάει ο Μπλογκίστας:

- Tι σας Φόβιζε μικρούς στην τηλεόραση;

Απάντηση:

-Θα αναφερθώ σε πράγματα που μας έκαναν φοβική εντύπωση, όπως η μουσική (του Βαγγέλη Παπαθανασίου) από το ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ και οι τίτλοι που ήταν σαν μαχαίρια.

2. Ακολουθεί το Dominion:

-Μαι, απίστευτο...Και μένα το Παρασκήνιο με κατατρόμαζε...Μάλιστα ο πατέρας μου το έβλεπε συχνά και θυμάμαι χαρακτηριστικά πως έφευγα σφαίρα από το δωμάτιο κάθε φορά που ξεκινούσε η εκπομπή... Μήπως να τους κάνουμε μήνυση... Αυτή η εκπομπή πρέπει να άφησε ”τραύματα” σε πολλά παιδάκια!!..

3. Η Μiss Pepper :

-Από ότι φαίνεται το ”Παρασκήνιο” έχει καταστρέψει πολλές αθώες παιδικές ψυχές, μαζί και την δική μου βεβαίως-βεβαίως! Ο παραγωγός πρέπει να δικαστεί για ”έγκλημα κατά της ανθρωπότητας”!

4, ο Exetlaios πριν φύγει για το γραφείο του:

-Παιδιά, δεν μαζευόμαστε να κάνουμε καμιά μαζική μήνυση στην ΕΡΤ για την μουσική του ”Παρασκηνίου” ; Απίστευτο πόσο απόκοσμη και τρομαχτική ήταν !

5. Προτείνει το ίδιο πρωί ο Thamonas, πριν πάει για καφέ στο απέναντι καφενείο:

-Σχετικά με το Παρασκήνιο (ναι η φιγούρα του Άντρα - μάλλον ο Ροβήρος Μανθούλης θα είναι με κάμερα 16 χιλιοστών Αrriflex - ήτανε ότι πιο spooky έχει βγάλει η στακάτο κίνηση της Τρυκέζας (μηχάνημα για λήψη κιν. σχεδίων σε συνδυασμό με τον Βαγγέλα και τις μουσικές του) μάλλον το σήμα το έχουνε αλλάξει με αυτό που βλέπω τώρα Ήτανε ακόμα πιο spooky (έ ρε τι κάνει η βρώμα του φθαρμένου φίλμ).

Πἐρασε ενάμιση χρόνος, αλλά αυτό σε τίποτα δεν εμπόδισε την παρέα να σχολιάζει το κακόμοιρο το ζενερίκ του ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟΥ, που είχαν όλοι τους δει πριν από... 35 επί χρόνια! Ιδού λοιπόν που θα εξομολογηθεί τελικά και oSputnik, μια μεταμεσονύχτια πολύ προχωρημένη ώρα, για το ίδιο θέμα που δεν τον άφησε να κοιμηθεί εκείνο το βράδυ :

- Δηλώνω κι εγώ ένας από τους φέροντες ψυχικά τραύματα από το σήμα του ”Παρασκηνίου” και έχω αρκετά συνομήλικα φιλαράκια που λένε το ίδιο. Η μουσική, ειδικά στο σημείο-γέφυρα που γίνεται υποβλητική με τον ήχο σαν χορωδία, σε συνδυασμό με τον οπερατέρ που στρέφεται με την κάμερα προς τον θεατή φάνταζε στα παιδικά μου μάτια σαν ένα εξώκοσμο τέρας που έστρεφε το όπλο του εναντίον μου. Με στοιχειώνει μέχρι και σήμερα! Μάλιστα, πριν λίγες μέρες πέτυχα την εκπομπή στην τηλεόραση και έκατσα να δω με το ζόρι το σήμα. Πάλι κάτι ένιωσα σαν ανησυχία.

Αυτά για το ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ... Αν τα διαβάσει ο Θανάσης Νέτας που έφτιαξε το ζενερίκ (όπως και όλα τα ζενερίκ της δικής μου εποχής) θα αισθανθεί πολύ περήφανος.

Το Παρασκήνιο βέβαια έτυχε να αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα. Ειπώθηκε ότι με αυτά που έβαζε να πουν (Ο Γεωργουσόπουλος για παράδειγμα) θα έπεφτε η Κυβέρνηση! Η ΣινετίΚ στην οποία ανέθεσα την εκπομπή είχε κακή φήμη στη ΚΥΠ γιατί την ιστορική εκπομπή που έκανε πριν την δανείζονταν από την... Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια!

Αλλά πολλά έχει να πει κανείς για την ΕΡΤ που μόλις είχε γεννηθεί.