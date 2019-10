ASSOCIATED PRESS Police chase a protester in Hong Kong, Sunday, Oct.13, 2019. Protesters changed tactics and popped up in small groups in multiple locations across the city Sunday rather than gather in one large demonstration, pursued by police who swooped in to make muscular arrests. (AP Photo/Kin Cheung)

ASSOCIATED PRESS Αντικυβερνητικοί διαδηλωτές στήνουν ένα άγαλμα τεσσάρων μέτρων. Η "The Lady Liberty of Hong Kong",συμβολίζει το νέο κίνημα στην περιοχή.

Συνοψίζοντας, το Χονγκ Κονγκ συνιστούσε ανέκαθεν ένα διαφορετικό «σώμα» για την ηπειρωτική Κίνα. Μία ειδική διοικητική περιοχή που βαδίζει ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή με το δικό της πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Μολαταύτα, είκοσι χρόνια μετά την αλλαγή σκυτάλης και τις δεσμεύσεις της Κίνας για τη μετάβαση στη δημοκρατία, γίνεται ακόμα λόγος για ελευθερίες που δεν γίνονται αποδεκτές και για μία επίβλεψη καθόλα πιεστική. Οι μήνες που προηγήθηκαν ήταν σίγουρα κάτι το πρωτόγνωρο για τη μητρόπολη, ούσα απροετοίμαστη για την συλλογική αντίδραση των πολιτών και τη συμμετοχή των κοινωνικών στρωμάτων -ηλικιωμένοι, φοιτητές, νέοι, ξένοι υπήκοοι- σε ένα μαζικό κίνημα υπέρ της δημοκρατίας. Μένει, πλέον, να φανεί πώς θα κινηθεί από εδώ και στο εξής η Κίνα η οποία, χωρίς πολλούς συμμάχους και τη διεθνή κοινότητα ξανά απέναντί της, καλείται να διαχειριστεί μία κρίση που ουσιαστικά η ίδια προκάλεσε.

