Χονγκ Κονγκ: Νέες ταραχές στο Κοινοβούλιο – Διεκόπη πάλι η συνεδρίαση

Διεκόπη την Πέμπτη ξανά η συνεδρίαση στο κοινοβούλιο του Χονγκ Κονγκ, μία ημέρα αφού βουλευτές της αντιπολίτευσης ανάγκασαν την επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης Κάρι Λαμ να παρουσιάσει την ετήσια ομιλία της για την πολιτική της μέσω βίντεο. Ωστόσο λίγη ώρα προτού ξεκινήσει την ομιλία της την Τετάρτη κάποιοι βουλευτές της αντιπολίτευσης εισήλθαν στο τοπικό κοινοβούλιο και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα εμπνευσμένα από το κίνημα διαμαρτυρίας, όπως «Απελευθερώστε το Χονγκ Κονγκ», ενώ ανήρτησαν και ένα πανό που έγραφε «Πέντε αιτήματα, κανένα λιγότερο». Έπειτα από περίπου 30 λεπτά διαμαρτυρίας και αφού προσπάθησε δύο φορές να ξεκινήσει την ομιλία της, η Λαμ τελικά αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το κοινοβούλιο.

Το γραφείο της τελικά έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να διαβάζει την ομιλία της κεκλεισμένων των θυρών. Την Πέμπτη η Λαμ αναμενόταν να απαντήσει σε ερωτήματα των βουλευτών για την ομιλία αυτή. Όμως χάος επικράτησε στην αίθουσα του κοινοβουλίου όταν βουλευτές της αντιπολίτευσης άρχισαν και πάλι να φωνάζουν συνθήματα. Οι υπηρεσίες ασφαλείας χρειάστηκε να συνοδεύσουν αρκετούς εξ αυτών έξω από την αίθουσα. Την ίδια ώρα, η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε σήμερα από τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να ερευνήσουν άμεσα την αιματηρή επίθεση που δέχθηκε ο ηγέτης μιας από τις μεγαλύτερες οργανώσεις του φιλοδημοκρατικού κινήματος διαμαρτυρίας στην πρώην βρετανική αποικία, ενόψει κινητοποίσηςη που προγραμματίζεται να γίνει το Σαββατοκύριακο.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση που δέχεται ο Τζίμι Σαμ, επικεφαλής του Μετώπου Πολιτικών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μετά την κλιμάκωση του κινήματος διαμαρτυρίας στο οικονομικό αυτό κέντρο της Ασίας στα μέσα Ιουνίου. Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον ακτιβιστή να κείτεται μέσα σε μια λίμνη αίματος στον δρόμο. «Οι αρχές θα πρέπει σύντομα να πραγματοποιήσουν έρευνα γι’αυτήν την τρομακτική επίθεση (...) να στείλουν ένα σαφές μήνυμα ότι το να βάζουν στόχο ακτιβιστές θα έχει συνέπειες», δήλωσε ο επικεφαλής του περιφερειακού γραφείου της Διεθνούς Αμνηστίας για την Ανατολική Ασία Τζόσουα Ρόζεντσβαϊχ. «Οτιδήποτε άλλο θα στείλει ένα τρομακτικό μήνυμα ότι οι αρχές ανέχονται τις επιθέσεις αυτού του είδους», σημείωσε σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η Διεθνής Αμνηστία.

Περίπου 5 άνδρες με μάσκες και μαύρα ρούχα επιτέθηκαν στον Σαμ με σφυριά και μαχαίρια για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα στην περιοχή Μονγκ Κοκ στην Κοουλούν, ανακοίνωσε χθες το βράδυ η αστυνομία. Η αστυνομία καταδίκασε την, όπως την χαρακτήρισε, σχεδιασμένη αυτή επίθεση και δεσμεύτηκε να ερευνήσει σχετικά με αυτή. Η κατάσταση του Σαμ κρίνεται σταθερή, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος Η οργάνωσή του, η οποία είχε διοργανώσει τις πορείες με την πολύ μεγάλη συμμετοχή διαδηλωτών του Ιουνίου, σχεδιάζει πορεία την Κυριακή στην γειτονική περιοχή του Κοουλούν, αλλά οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει αν θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή της.

(Mε πληροφορίες από ΑΠΕ, Reuters)

