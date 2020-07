SOPA Images via Getty Images

Η Brooks Brothers Group Inc. υπέβαλε αίτηση πτώχευσης, αδυνατώντας μα συνέλθει από τον αντίκτυπο της πανδημίας στις πωλήσεις ενδυμάτων και το δικό της ήδη υπάρχον βαρύ χρέος.

Η εταιρεία ενδυμάτων που μετρά δύο αιώνες ζωής, έχοντας «ντύσει» 40 Αμερικανούς προέδρους και έχοντας επιβιώσει από δύο παγκόσμιους πολέμους, είναι το τελευταίο «θύμα» του κορονοϊού στο χώρο του εμπορίου λιανικής πώλησης, ακολουθώντας την Neiman Marcus Group Inc., τηv J. Crew Group Inc. και την John Varvatos Enterprises Inc, που επίσης κήρυξαν πτώχευση μετά το ξέσπασμα της πανδημίας.

Το αίτημα πτώχευσης επιτρέπει στην Brooks Brothers να συνεχίσει να λειτουργούν ενώ επεξεργάζεται ένα σχέδιο για να διασώσει την επιχείρηση και να πληρώσει τα χρέη της.