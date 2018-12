Χρυσές Σφαίρες 2019: Πέντε υποψηφιότητες για το «The Favourite»

Στην τηλεόραση, η μίνι σειρά «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story» έλαβε τέσσερις υποψηφιότητες, ενώ υποψηφιότητες κέρδισαν και οι σειρές: «The Kominsky Method», «Homecoming», «Sharp Objects» και «The Marvelous Mrs. Maisel», της οποίας η δεύτερη σεζόν είναι διαθέσιμη από τις 5 Δεκεμβρίου.

Η ταινία «Vice» του Άνταμ ΜακΚέι ηγείται με έξι υποψηφιότητες, ενώ οι «The Favourite», «Green Book» και «A Star Is Born» έλαβαν από πέντε υποψηφιότητες η καθεμία. Το « The Favourite » διεκδικεί βραβείο στις κατηγορίες « Α′ Γυναικείος- Κωμωδία ή Μιούζικαλ », « Β′ Γυναικείο », « Καλύτερη Ταινία-Κωμωδία ή Μιούζικαλ » και « Καλύτερο Σενάριο ».

The Americans

The Marvelous Mrs. Maisel

The Kominsky Method

The Good Place

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Capernaum

Girl

Never Look Away

Roma

Shoplifters

Καλύτερη Μουσική

Μάρκο Μπελτράμι- «A Quiet Place»

Αλεξάντρ Ντεσπλά- «Isle of Dogs»

Λούντβικ Γκόρανσον- «Black Panther»

Τζάστιν Χούργουιτς-«First Man»

Μαρκ Σέμαν- «Mary Poppins Returns»

Καλύτερο Σενάριο

Roma

The Favourite

If Beale Street Could Talk

Vice

Green Book



Καλύτερο Animation

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Α′ Ανδρικό- Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Κρίστιαν Μπέιλ

Λιν-Μανουέλ Μιράντα

Βίγκο Μόρτενσεν

Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Τζόν Σ. Ράιλι

Σκηνοθεσία

Μπράντλει Κούπερ

Αλφόνσο Κουαρόν

Πήτερ Φαρέλι

Σπάικ Λι

Άνταμ Μακέι

Β′ Ανδρικός

Μαχερσάλα Άλι

Τιμοτέ Σαλαμέ

Άνταμ Ντράιβερ

Ρίτσαρντ E. Γκράντ

Σαμ Ρόκγουελ

Α′ Γυναικείος- Δράμα

Γκλέν Κλόουζ

Lady Gaga

Νικόλ Κιντμαν

Μελίσα Μακάρθι

Ρόσαμουντ Πάικ

Α′ Γυναικείος- Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Έμιλι Μπλαντ

Ολίβια Κόλμαν

Έλσι Φίσερ

Σαρλίζ Θερόν

Κόνστανς Γου

Β′ Γυναικείος

Έιμι Άνταμς

Κλέρ Φόι

Ρετζίνα Κινγκ

Έμμα Στόουν

Ρέιτσελ Βάις

Καλύτερο Ορίτζιναλ Τραγούδι

All the Stars, Black Panther

Girl in the Movies, Dumplin’

Requiem for a Private War, A Private War

Revelation, Boy Erased

Shallow, A Star Is Born

Α′ Ανδρικός-Δράμα

Μπράντλει Κούπερ

Γουίλεμ Νταφόε

Λούκας Χέιτζ

Ραμί Μάλεκ

Τζον Ντέιβιντ Γουάσινγκτον

Καλύτερη Ταινία-Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Crazy Rich Asians

The Favourite

Green Book

Mary Poppins Returns

Vice

Καλύτερη Ταινία-Δράμα

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

If Beale Streat Could Talk

A Star Is Born