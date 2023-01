Χρυσές Σφαίρες: Οι μεγάλοι ηττημένοι και οι εκπλήξεις

Στους ηττημένους της 80ής τελετής απονομής, δεν είναι βεβαίως, μόνο το «Babylon», όσον αφορά το σινεμά. Το «Women Talking» και τα σίκουελ «Top Gun: Maverick», «Glass Onion: A Knives Out Mystery» και «Avatar: The Way of Water», που έχουν απασχολήσει πολλαπλώς την επικαιρότητα, δεν κατάφεραν να κόψουν το νήμα, όπως δεν τα κατάφερε ούτε «Το Μενού» με τον Ρέιφ Φάινς -παρά τις καλές κριτικές και τις δύο υποψηφιότητες, έφυγε χωρίς βραβείο.