Χρυσές Σφαίρες: Στην κορυφή της κούρσας με 10 υποψηφιότητες η ταινία «Emilia Pérez»

via Associated Press

Ακολουθούν το «Only Murders in the Building» και το « Shogun » που πήραν από τέσσερις υποψηφιότητες .

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τις επιδόσεις στο παγκόσμιο box office , και οι υποψήφιες ταινίες είναι: «Wicked», «The Wild Robot», «Alien: Romulus». «Deadpool & Wolverine», «Gladiator II», «Twisters», «Το Inside Out 2» και το «Bettlejuice Bettlejuice».

Ταινίες

Πάιαλ Καπάντια, «All We Imagine as Light»

Πάμελα Άντερσον, «The Last Showgirl»

Τίλντα Σουίντον, «The Room Next Door»

Φερνάντα Τόρες, «I’m Still Here»

Τζέσι Πλέμονος, «Kinds of Kindness»

Σεμπάστιαν Σταν, «A Different Man» (A24) Liza Colón-Zayas, “The Bear” (FX)

«All We Imagine as Light»

«The Girl With the Needle»

«I’m Still Here»

«The Seed of the Sacred Fig»

«Inside Out 2»

«Memoir of a Snail»

«Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl»

«The Last Showgirl», «Beautiful That Way»

«Kiss the Sky», «The Wild Robot»

Τηλεόραση

«The Day of the Jackal»

«Mr. and Mrs. Smith»

«Nobody Wants This»

«Only Murders in the Building»

Ντόναλντ Γκλόβερ, Mr. and Mrs. Smith

Έντι Ρέντμεϊν, The Day of the Jackal