Χθες και Σήμερα: Πώς ο κορονοϊός άλλαξε τον κόσμο σε 13 φωτογραφικά δίπτυχα

Με αυτή την φωτογραφική δουλειά, 13 φωτογράφοι του The Everyday Projects , μιας παγκόσμιας συνεργασίας με στόχο την αμφισβήτηση των κατεστημένων ιδεών, επιστρέφουν στις σκηνές που έχουν ήδη φωτογραφίσει. Συγκρίνοντας τις εικόνες του χθες και του σήμερα, του παρελθόντος και του παρόντος, θυμόμαστε έναν τρόπο ζωής που δεν υπάρχει πια και ερχόμαστε αντιμέτωποι με το μέλλον που ανοίγεται μπροστά μας με τη μορφή ενός σκοτεινού ερωτηματικού.

Yoriyas Yassine Alaoui | Καζαμπλάνκα, Μαρόκο

Danielle Villasana | Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Brian Otieno | Ναϊρόμπι, Κένυα

Sheila Pree Bright | Ατλάντα, ΗΠΑ

André Coelho | Ρίο Ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

Lavinia Parlamenti | Ρώμη, Ιταλία

Jodi Hilton | Σόφια, Βουλγαρία

Fethi Sahraoui | Μασκάρα, Αλγερία

Yolanda Escobar Jiménez | Κίτο, Εκουαδόρ

Xiaojie Ouyang| Γουχάν, Κίνα

Nilofar Niekpor | Καμπούλ, Αφγανιστάν

Nana Kofi Acquah | Ακρα και Κέιπ Κόστ, Γκάνα

Ritesh Uttamchandani | Μουμπάι, Ινδία

Ευχαριστούμε:

HuffPost: Ivylise Simones, Καλλιτεχνική Διεύθυνση; Christy Havranek, Φωτογραφική Διεύθυνση; Damon Scheleur, Διαχείριση Φωτογραφιών.

WebAR Experiences Produced by RYOT: Laura Hertzfeld, Director, XR Partner Program; Guenever Goik, director of computer graphics; Patrick Love, producer; Erik Lohr, audio director; Matt Valerio, project manager; Prabuddha Paul, head of computer graphics; Ricky Baba, Creative Director; SJ Johnson, Creative Development Manager

Everyday Projects: Peter DiCampo, co-founder; Elie Gardner, community team, special projects; Wacera Njagi, Everyday Africa coordinator.