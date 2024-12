Critics Choice Awards: Από 11 υποψηφιότητες «Conclave» και «Wicked»

Ο Ρέιφ Φάινς στο «Κονκλάβιο». Philippe Antonello/Focus Feature

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των Critics Choice Awards 2025 για το σινεμά -στις τηλεοπτικές κατηγορίες που προηγήθηκαν, το «Shogun» βρίσκεται στην κορυφή της κούρσας με 6 υποψηφιότητες- που θα απονεμηθούν στις 12 Ιανουαρίου.

«Conclave» και «Wicked» έλαβαν από 11 υποψηφιότητες, μεταξύ αυτών και για το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς, την κατηγορία Καλύτερης Ταινίας.

Διαφήμιση

Ακολουθούν το «Dune: Part Two» και το «Emilia Pérez» που απέσπασαν από 10 υποψηφιότητες, το «The Brutalist» 9 και «Anora» και «The Substance», που απέσπασαν από επτά υποψηφιότητες.

Διαφήμιση

Οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

A Complete Unknown

Anora

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

The Substance

Wicked

Α΄ Ανδρικός Ρόλος

Έιντριεν Μπρόντι – The Brutalist

Τίμοθι Σαλαμέ – A Complete Unknown

Ντάνιελ Κρεγκ – Queer

Κόλμαν Ντομίνγκο – Sing Sing

Ρέιφ Φάινς – Conclave

Χιου Γκραντ – Heretic

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Σίνθια Ερίβο – Wicked

Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Emilia Pérez

Μαριάν Ζαν-Μπατίστ – Hard Truths

Αντζελίνα Τζολί – Maria

Μάικι Μάντισον – Anora

Ντέμι Μουρ – The Substance

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Γιούρι Μπορίσοφ – Anora

Κίραν Κάλκιν – A Real Pain

Κλάρενς Μάκλιν – Sing Sing

Έντουαρντ Νόρτον – A Complete Unknown

Γκάι Πιρς – The Brutalist

Ντένζελ Ουάσινγκτον – Gladiator II

Διαφήμιση

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Ντανιέλ Ντεντγουάιλερ – The Piano Lesson

Ανζενού Έλις-Τέιλορ – Nickel Boys

Αριάνα Γκράντε – Wicked

Μάργκαρετ Κουόλι – The Substance

Ιζαμπέλα Ροσελίνι – Conclave

Ζόι Σαλντάνα – Emilia Pérez

Νεαρός/Νεαρή Ηθοποιός

Αλίλα Μπράουν – Furiosa: A Mad Max Saga

Έλιοτ Χέφερναν – Blitz

Μέιζι Στέλλα – My Old Ass

Άιζακ Γουάνγκ – Didi

Αλίσα Γουέιρ – Abigail

Ζόι Ζίγκλερ – Janet Planet

Καλύτερο Καστ

Anora

Conclave

Emilia Pérez

Saturday Night

Sing Sing

Wicked

Σκηνοθεσία

Ζακ Οντιάρ – Emilia Pérez

Σον Μπέικερ – Anora

Έντβαρντ Μπέργκερ – Conclave

Μπρέιντι Κόρμπετ – The Brutalist

Τζον Μ. Τσου – Wicked

Κοραλί Φαρζά – The Substance

ΡαΜελ Ρος – Nickel Boys

Ντενί Βιλνέβ – Dune: Part Two

Πρωτότυπο Σενάριο

Anora

September 5

The Brutalist

A Real Pain

The Substance

Challengers

Διασκευασμένο Σενάριο

Emilia Pérez

Wicked

Sing Sing

Nickel Boys

Conclave

Dune: Part Two

Φωτογραφία

Nosferatu

Wicked

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nickel Boys

Διαφήμιση

Σκηνικά

The Brutalist

Wicked

Conclave

Nosferatu

Gladiator II

Dune: Part Two

Μοντάζ

Anora

Challengers

Conclave

The Brutalist

Dune: Part Two

September 5

Κοστούμια

Conclave

Nosferatu

Maria

Wicked

Dune: Part Two

Gladiator II

Μακιγιάζ

Beetlejuice Beetlejuice

Dune: Part Two

The Substance

Wicked

Nosferatu

A Different Man

Εφέ

Gladiator II

Wicked

Dune: Part Two

Better Man

The Substance

Kingdom of the Planet of the Apes

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Καλύτερη Κωμωδία

A Real Pain

Deadpool & Wolverine

Hit Man

My Old Ass

Saturday Night

Thelma

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

All We Imagine as Light

Emilia Pérez

Flow

I’m Still Here

Kneecap

The Seed of the Sacred Fig

Διαφήμιση

Τραγούδι

«Beautiful That Way» – The Last Showgirl

«Compress / Repress» – Challengers

«El Mal» – Emilia Pérez

«Harper and Will Go West» – Will & Harper

«Kiss the Sky”» – The Wild Robot

«Mi Camino» – Emilia Pérez

Μουσική

Conclave

The Brutalist

The Wild Robot

Emilia Pérez

Challengers