Νέες ταινίες: «The End», «Εδώ» με Τομ Χανκς και anime Άρχοντας των Δαχτυλιδιών

C Felix Dickinson courtesy NEON

The End

Το The end ήταν η ταινία λήξης στο 65ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ενώ προβλήθηκε σε φεστιβάλ όπως μεταξύ άλλων, του Τορόντο και του Telluride. Παίζουν Τίλντα Σουίντον , Μάικλ Σάνον, Τζορτζ ΜακΚάι, Μόουζες Ίνγκραμ.

Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Ο Πόλεμος των Ροχίριμ

Στην ταινία, που σκηνοθετεί ο βραβευμένος Κέντζι Καμιγιάμα (τηλεοπτικές σειρές Blade Runner: Black Lotus και Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), ακούγεται ένα λαμπερό καστ: ο Μπράιαν Κοξ (Succession) στον ρόλο του Χελμ Χάμερχαντ -του πανίσχυρου βασιλιά του Ρόχαν, η Γκάια Γουάιζ (Ταξίδι στην Αλαμπάμα) στον ρόλο της κόρης του Ήρας και ο Λουκ Πασκουαλίνο (Snowpiercer) ως Γουλφ. Η Μιράντα Ότο, που μας χάρισε μία αξέχαστη, βραβευμένη ερμηνεία στην τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, επιστρέφει στον ρόλο της Έογουιν, της πολεμίστριας του Ρόχαν, η οποία αφηγείται την ιστορία.