Critics Choice Awards: Επικράτησε το Everything Everywhere, ξεσπάθωσε η Κέιτ Μπλάνσετ

. via Associated Press

Η ταινία επιστημονικής φαντασίας «Everything Everywhere All at Once», με πρωταγωνίστρια την Μισέλ Γιο ως μετανάστρια μητέρα που σώζει το πολυσύμπαν κέρδισε τις κορυφαίες διακρίσεις στα Critics Choice Awards της Ένωσης Κριτικών (Critics Choice Association) το βράδυ της Κυριακής. Μαζί με τις ταινίες «The Fabelmans» (που κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας) και «The Banshees of Inisherin» (που κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Κωμωδίας ή Μιούζικαλ) «οδηγούν» την κούρσα για τα Βραβεία της Αμερικής Ακαδημίας στο ξεκίνημα της χρονιάς που ... δείχνει τον δρόμο για τα φετινά Οσκαρ τα οποία θα απονεμηθούν στις 12 Μαρτίου 2023, στο Dolby Theater.

Αυτές οι τρεις ταινίες ήταν επίσης οι μόνες που έχουν κερδίσει κορυφαίες υποψηφιότητες από τους παραγωγούς, τους σκηνοθέτες και τα σωματεία υποκριτικής μέχρι σήμερα.

Διαφήμιση

Τα 28α Βραβεία Critics Choice Awards της Ένωσης Κριτικών (Critics Choice Association) απονεμήθηκαν στις 15 Ιανουαρίου 2023 στο Fairmont Century Plaza Hotel στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, τιμώντας τα καλύτερα επιτεύγματα της δημιουργίας ταινιών και του τηλεοπτικού προγραμματισμού το 2022.

Αυτό το βραβείο είναι αφιερωμένο στον μπαμπά μου, έναν Ταϊβανέζο μετανάστη ...», είπε ο Τζόναθαν Ουάνγκ, παραγωγός του «Everything Everywhere», ο οποίος κράτησε ψηλά το αγαλματίδιό του και ευχαρίστησε «όλους τους μετανάστες γονείς που θα αυτοκτονούσαν για εμάς, τα παιδιά μεταναστών».

Και παρόλο που η Γιο έχασε το βραβείο του Α′ Γυναικείου Ρόλου, ο συμπρωταγωνιστής της στο «Everything Everywhere», Τζόναθαν Κι Κουάν, κέρδισε το βραβείο Β′ Ανδρικού Ρόλου.

Ο Μπρένταν Φρέιζερ αναφέρθηκε στο δικό του comeback κατά την αποδοχή του βραβείου Α′ Ανδρικού Ρόλου καλύτερου ηθοποιού για το «The Whale». Κι όπως κι ο χαρακτήρας του στο «The Whale» παλεύει με το βάρος και την αυτοεκτίμησή του, ο Φρέιζερ σημείωσε: «Αν μπορείτε κι εσείς να έχετε τη δύναμη να σταθείτε στα πόδια σας και να πάτε στο φως, μπορούν να συμβούν καλά πράγματα».

Διαφήμιση

Αυτές ήταν οι συγκινητικές στιγμές των βραβείων, αν και η νικήτρια βραβείου Α′ Γυναικείου Ρόλου, Κέιτ Μπλάνσετ, χρησιμοποίησε την προκλητική ομιλία της για να αμφισβητήσει ολόκληρο το σύστημα των βραβείων, να βροντοφωνάξει για άλλους καλλιτέχνες που δεν προτάθηκαν και να εκλιπαρήσει: «Σταματήστε την τηλεοπτική ιπποδρομία!»

Η πλήρης λίστα των νικητών:

Κινηματογράφος:

Καλύτερη Ταινία

“Everything Everywhere All at Once”

Καλύτερος Σκηνοθέτης

Daniel Kwan and Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once”

Καλύτερος Α′ Ανδρικός Ρόλος

Brendan Fraser, “The Whale”

Καλύτερος Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Cate Blanchett, “Tár”

Καλύτερος Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All at Once”

Καλύτερος Β′ Γυναικείος Ρόλος

Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Forever”

Καλύτερος Νεαρός Ηθοποιός (Ανδρας ή Γυναίκα)

Gabriel LaBelle, “The Fabelmans”

Καλύτερη Ομαδική Ερμηνεία

“Glass Onion: A Knives Out Mystery”

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

Daniel Kwan and Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once”

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

Sarah Polley, “Women Talking”

Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας

Claudio Miranda, “Top Gun: Maverick”

Καλύτερη Σκηνογραφία

Florencia Martin and Anthony Carlino, “Babylon”

Καλύτερο Μοντάζ

Paul Rogers, “Everything Everywhere All at Once”

Καλύτερα Κοστούμια

Ruth E. Carter, “Black Panther: Wakanda Forever”

Καλύτερο Μέικ Απ και Κομμώσεις

“Elvis”

Καλύτερα Οπτικά Εφέs

“Avatar: The Way of Water”

Καλύτερη Κωμωδία

“Glass Onion: A Knives Out Mystery”

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

“Guillermo del Toro’s Pinocchio”

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Best Foreign Language Film

“RRR”

Καλύτερο τραγούδι

“Naatu Naatu,” “RRR”

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική Επένδυση

Hildur Gudnadóttir, “Tár”

Τηλεόραση

Καλύτερη Δραματική Σειρά

“Better Call Saul”

Καλύτερος Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Bob Odenkirk, “Better Call Saul”

Καλύτερος Α′ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Zendaya, “Euphoria”

Καλύτερος Β΄ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Giancarlo Esposito, “Better Call Saul”

Καλύτερος Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Jennifer Coolidge, “The White Lotus”

Καλύτερη Κωμική Σειρά

“Abbott Elementary”

Καλύτερος Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Jeremy Allen White, “The Bear”

Καλύτερος Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Jean Smart, “Hacks”

Καλύτερος Β′ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Henry Winkler, “Barry”

Καλύτερος Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Sheryl Lee Ralph, “Abbott Elementary”

Καλύτερη Limited Σειρά

“The Dropout”

Καλύτερη Ταινία Διασκευασμένη για Τηλεόραση

“Weird: The Al Yankovic Story”

Καλύτερος Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Limited Σειρά

Daniel Radcliffe, “Weird: The Al Yankovic Story”

Καλύτερος Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε Limited Σειρά

Amanda Seyfried, “The Dropout”

Καλύτερος Β΄ Ανδρικός Ρόλος σε Limited Σειρά

Paul Walter Hauser, “Black Bird”

Καλύτερος Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Limited Σειρά

Niecy Nash-Betts, “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

“Harley Quinn”

Καλύτερη Ξενόγλωσση Σειρά

“Pachinko”

Καλύτερο Κωμικό Special

“Norm Macdonald: Nothing Special”

Καλύτερο Talk Show

“Last Week Tonight With John Oliver”

Βραβείο SeeHer

Janelle Monáe

Βραβείο Συνολικής προσφοράς