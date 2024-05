Δημήτρης Δασκαλόπουλος: Τιμή από τον βρετανό πρέσβη σε έναν πάτρωνα της τέχνης

Σε ειδική τελετή στην κατοικία του Βρετανού Πρέσβη στην Αθήνα έγινε η απονομή του τίτλου The Most Excellent Order of the British Empire (OBE) στον Δημήτρη Δασκαλόπουλο , ως αναγνώριση της συμβολής του στον χώρο των τεχνών και της φιλανθρωπίας.

Ο τίτλος απονεμήθηκε στον Δ. Δασκαλόπουλο από την Α.Ε. τον Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Matthew Lodge, ο οποίος δήλωσε «Κατά το βρετανικό σύστημα οι τιμητικές διακρίσεις και τα Τάγματα Αριστείας αποτελούν αναγνώριση και επιβράβευση προσώπων που με τη δράση τους αλλάζουν τον κόσμο γύρω τους προς το καλύτερο. Για το λόγο αυτό συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, για να γιορτάσουμε την απονομή του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (Officer of the Most Excellent Order of the British Empire) στον Δημήτρη Δασκαλόπουλo, μια εξέχουσα προσωπικότητα του επιχειρηματικού κόσμου, γνωστό για τις ηγετικές τους ικανότητες και την πολυσχιδή προσφορά του. Και ταυτόχρονα ένα άνθρωπο των τεχνών και του πολιτισμού με σημαντική φιλανθρωπική δράση. Οι πρωτοβουλίες και η γενναιοδωρία του είχαν σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο στον πολιτισμό και τις τέχνες.»