Δέκα προτάσεις για ρεβεγιόν στην Αθήνα με μουσική και χορό

Μουσικές σκηνές, κλαμπ, αλλά και εορταστικά stages που στήνονται ειδικά για την περίσταση, με live μουσική, αγαπημένους καλλιτέχνες ή γνωστούς dj, ακόμη και after (αμέσως μετά την άφιξη του νέου χρόνου) όπως το 12ωρο marathon party στο six dogs.

Ο πρώτος τους δίσκος κυκλοφόρησε πριν από δύο χρόνια, με τα πολύ γνωστά και κλασσικά κομμάτια swing όπως το «In the mood» και το «Moonlight serenade» του Glenn Miller, ή το rhythm and blues «Hit the road Jack» του Percy Mayfield κ.ά. ενώ φέτος ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν τον δεύτερο δίσκο τους με Χριστουγεννιάτικο περιεχόμενο αλλά και τίτλο («Flying home for Christmas»).

Συνοδεύονται από το τρίο του Christoph Spangenberg στο πιάνο, του Sebastian Gieck στο μπάσο και του Julian Külpmann στα ντραμς. Μαζί τους η jazzy σαξοφωνίστρια Kati Brien.

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς

Ώρα έναρξης: Παρ., Σάβ., Κυρ., 22.30, Τρί., Τετ. και Πέμ: 21.30

Δευτέρα Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Στη 1.00 μετά τα μεσάνυχτα

Είσοδος: 20 ευρώ (μπαρ), 25 ευρώ (Β’ Ζώνη), 30 ευρώ (Α’ Ζώνη)

Παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς: Υποχρεωτική κατανάλωση φιάλης.

*** την Πέμπτη 3/1 έκπτωση 5 ευρώ σε όλες τις ζώνες

για κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητές

Προπώληση: www.viva.gr



Πληροφορίες – Κρατήσεις: 210 9213310

www.halfnote.gr

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Παραμονή Χριστουγέννων και παραμονή Πρωτοχρονιάς, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και Νίκος Πορτοκάλογλου «Τι έχει μείνει από τη φωτιά». Στην παρέα τους ο Βαγγέλης Γερμανός.