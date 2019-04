Δέκα στοιχεία που αξίζει να μάθετε για τον βιρτουόζο Γιο-Γιο Μα που έρχεται στο Ηρώδειο

Το 2010, ο Κάρλος Σαντάνα τον κάλεσε να συνεργαστούν για το άλμπουμ του «Guitar Heaven : The Greatest Guitar Classics of All Time». Οι δυο τους ερμήνευσαν μαζί με την τραγουδίστρια India Arie το τραγούδι των Beatles While My Guitar Gently Weeps. Το κοινό απολαμβάνει συχνά τον Yo-Yo Ma στη σύγχρονη μουσική σκηνή, καθώς έχει επίσης συνεργαστεί με τον Pixinguinha, τον Phillip Glass, τον Bobby Mc Ferrin κ.α.