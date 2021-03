Δέκα βιβλία για την Επανάσταση του 1821: Συνομιλώντας με την ιστορία

Η ιστορία της δημιουργίας των Συνταγμάτων του Αγώνα είναι συναρπαστική και περιπετειώδης σαν μυθιστόρημα.

Πώς έγραψαν οι επαναστατημένοι Έλληνες τα Συντάγματα του Αγώνα;

Πάνω σε ψάθες από άχυρο, ανάμεσα σε πορτοκαλιές και λεμονιές, με φωνές και καβγάδες, που οδηγούσαν σε μικρές ή μεγάλες μάχες, ενίοτε ένοπλες.

Στα Συντάγματα του Αγώνα οι επαναστατημένοι Έλληνες συσσωρεύουν θεσμική εμπειρία που θα ασκήσει τεράστια επίδραση στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ιστορία.

Τα επαναστατικά Συντάγματα του 1821 είναι στοιχείο της εθνικής ταυτότητας και της συλλογικής μας αυτογνωσίας.

Η θέσπισή τους αποτελεί τη θεμελιωτική στιγμή της ελληνικής πολιτείας.

Όταν οι πρώτοι παραστάτες, συγκεντρωμένοι στον πορτοκαλεώνα της Πιάδας και στο λεμονόδασος της Τροιζηνίας, υπογράφουν συγκινημένοι τα ψηφίσματα των Συνταγμάτων, ενδεχομένως δεν έχουν πλήρη επίγνωση της σημασίας της πράξης τους.

Γνωρίζουν, όμως, ότι θέτουν τα θεμέλια για την απελευθέρωση του ελληνικού έθνους και τη συγκρότησή του σε κυρίαρχο κράτος.

Ο Ξενοφών Κοντιάδης είναι καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου.

Συντονιστής της Ερευνητικής Ομάδας «Constitution-Making and Constitutional Change» της International Association of Constitutional Law και Co-Editor της εκδοτικής σειράς Routledge Series in Comparative Constitutional Change του διεθνούς εκδοτικού οίκου Routledge. Εμπειρογνώμονας στο Δίκτυο του Fundamental Rights Agency (FRA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Δικηγορεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε στις 16 Μαρτίου.