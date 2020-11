Δεκαεξάχρονη έφτασε τα 100 εκατ. followers στο TikTok

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του BBC , η Τσάρλι Ντ’Αμέλιο έφτασε στο ορόσημο αυτό μετά από ενάμιση χρόνο στη δημοφιλή εφαρμογή- και μερικές ημέρες αφού προκάλεσε αρνητικά σχόλια για τη συμπεριφορά της σε βίντεο στο YouTube: Στο πρώτο επεισόδιο του reality της οικογένειάς της, Dinner with the D’Amelios, φαν είπαν πως έδειξε κακή συμπεριφορά απέναντι στον προσωπικό σεφ που τους ετοίμασε δείπνο. Ως αποτέλεσμα, 600.000 φαν έκαναν unfollow- ωστόσο οι αντιδράσεις μειώθηκαν πολύ μετά από τό βίντεο όπου ζητούσε συγγνώμη και υποσχόταν να φέρεται καλύτερα.

Jacopo Raule via Getty Images

Η δεκαεξάχρονη άρχισε ανεβάζοντας βίντεο με την ίδια να χορεύει στο υπνοδωμάτιό της. Το προφίλ της, τόσο στο TikTok, όσο και εκτός αυτού, εκτινάχθηκε το προηγούμενο έτος και τον Απρίλιο έγινε το πρώτο άτομο που έφτασε τα 50 εκατ. followers. Επίσης, έκανε το ντεμπούτο της στις ταινίες, δίνοντας τη φωνή της στην animated ταινία Stardog and Turbocat, δίπλα σε κανονικούς ηθοποιούς όπως ο Λουκ Έβανς, ο Μπιλ Νάι και η Τζέμα Άρτερτον.

Η ίδια έχει συνεργαστεί με διεθνή brands μόδας και make-up, ενώ ένα ποτό έχει πάρει το όνομά του από αυτήν στο Dunkin’ Donuts. Αργότερα μέσα στο έτος αναμένεται να κυκλοφορήσει και βιβλίο της, με τίτλο «Charli: The Ultimate Guide To Keeping It Real». Σύμφωνα με το Forbes, από τέτοιες συμφωνίες έχει βγάλει 4 εκατ. δολάρια το προηγούμενο έτος και μόνο.