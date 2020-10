Δύο Ελληνίδες στην κορυφή της πρωτεύουσας της παγκόσμιας καινοτομίας

Το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Εσθονίας ανακοίνωσε στα τέλη Αυγούστου το «Edible. Or the Architecture of the Metabolism» ως το θέμα για την Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής του Ταλίν που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Φθινοπώρου του 2022. Οι επικεφαλής επιμελήτριες θα είναι οι αρχιτέκτονες Λυδία Καλλιπολίτη, associate professor στο πανεπιστήμιο Copper Union στην Αμερική, ενώ έχει λάβει μέρος σε εκθέσεις, έχει γράψει βιβλία και η Αρετή Μαρκοπούλου διευθύντρια στο Institute of Advanced Architecture in Catalonia(IAAC) στη Βαρκελώνη. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για τις δύο Ελληνίδες που ζουν η μία στην Ευρώπη και η άλλη στην Αμερική και οι οποίες ένωσαν τις δυνάμεις τους προσπαθώντας να ωθήσουν την αρχιτεκτονική αλλά και τον κόσμο, γιατί όχι, να πάνε ένα βήμα πιο μπροστά. Μιλήσαμε τηλεφωνικά ταυτόχρονα και με τις δύο. Η μία συμπλήρωνε την άλλη αρμονικά, κάνοντας τη λέξη «ανταγωνισμός» να ακούγεται ως άγνωστη. Η Λύδια και η Αρετή αποτελούν την ελληνική ενσάρκωση του εξίσου ελληνικού ρητού «η ισχύς εν τη ενώσει».