Δύο ταινίες μυθοπλασίας και τρία ντοκιμαντέρ στο «Thessaloniki Goes to Cannes»

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τα

5 Works in Progress που θα συμμετάσχουν στη δράση «Thessaloniki Goes to Cannes», η οποία θα πραγματοποιηθεί online στο πλαίσιο του τμήματος Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών (22 - 26 Ιουνίου 2020).

Η συμμετοχή της Αγοράς του ΦΚΘ στο «Thessaloniki Goes to Cannes» είναι μια συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου με το Φεστιβάλ Καννών. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα από τη Νοτιοανανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια που παίρνει μέρος στη συγκεκριμένη δράση του Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών, μιας από τις μεγαλύτερες και πιο περιζήτητες αγορές ταινιών στον κόσμο.

Την Τρίτη 23 Ιουνίου θα παρουσιαστούν διαδικτυακά σε επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου δύο ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας και τρία ντοκιμαντέρ σε εξέλιξη.

Πρόκειται για τα εξής πρότζεκτ:

Dog

Σκηνοθεσία: Γιάννα Αμερικάνου, Παραγωγή: Μόνικα Νικολαΐδου, Συμπαραγωγή: Έφη Σκρόμπολα, Βασίλης Τζανίδης, Γιώργος Κυριάκος, Κώστας Λαμπρόπουλος, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Κύπρος – Ελλάδα, Ταινία μυθοπλασίας.