Διαστημική αρχαιολογία: Τι είναι και τι περιλαμβάνει

Όταν ακούει κανείς περί «διαστημικής αρχαιολογίας», το μυαλό ενδεχομένως να πάει (ειδικά εάν είναι και κάπως φίλος της επιστημονικής φαντασίας) σε αρχαιολόγους που ταξιδεύουν σε μακρινούς πλανήτες σε μυστικές αποστολές για να διερευνήσουν αινιγματικά ερείπια/ τεχνουργήματα όχι ανθρώπινης προέλευσης- ωστόσο, η πραγματικότητα διαφέρει (τουλάχιστον, από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε).

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Live Science, η Σάρα Πάρτσακ είναι αρχαιολόγος και καθηγήτρια ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα στο Μπέρμιγχαμ, και καταγράφει αρχαιολογικούς χώρους στον πλανήτη (μας) από το Διάστημα, χρησιμοποιώντας εικόνες από δορυφόρους της NASA και ιδιωτικών εταιρειών που βρίσκονται σε τροχιά. Από τα μεγάλα αυτά ύψη, όργανα υψηλής ακριβείας είναι σε θέση να αποκαλύπτουν λεπτομέρειες οι οποίες είναι αόρατες σε επιστήμονες οι οποίοι βρίσκονται στο έδαφος, υποδεικνύοντας τις θέσεις τειχών ή ακόμη και ολόκληρων πόλεων που ήταν θαμμένες για χιλιετίες.

Η αρχαιολόγος παρουσιάζει πώς οι εικόνες από το Διάστημα μεταμορφώνουν τον κλάδο της αρχαιολογίας στο νέο της βιβλίο, «Archaeology From Space: How the Future Shapes Our Past».