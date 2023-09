Διαβήτης: Πώς μια εμφυτεύσιμη συσκευή οξυγόνου μπορεί να αντικαταστήσει τις ενέσεις ινσουλίνης

AzByCx via Getty Images

Η μελέτη, η οποία εμφανίζεται στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, στοχεύει στο σχεδιασμό ενός μακροχρόνιου εμφυτεύσιμου μηχανισμού που θα χρησιμεύσει ως εναλλακτική λύση στην ανάγκη ινσουλίνης. Η πλειοψηφία των ατόμων με διαβήτη τύπου 1 πρέπει να παρακολουθούν σχολαστικά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους και χρειάζονται καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης. Ωστόσο, αυτό το σχήμα δεν μιμείται την έμφυτη ικανότητα του σώματος να ρυθμίζει το σάκχαρο στο αίμα.