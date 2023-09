Μusic Escapades, In Orbit v.4: Η σύγχρονη εναλλακτική σκηνή δίνει ραντεβού στο ΚΠΙΣΝ

Ταφ Λάθος Tasos Agapis

Το Music Escapades: In Orbit v.4 συνεχίζει την πορεία του στο μουσικό στερέωμα, αναγνωρίζει τις τάσεις, εντοπίζει νέα ταλέντα και παρουσιάζει τον ήχο της πόλης.

Την Παρασκευή 6, το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Οκτωβρίου, o Θόλος του ΚΠΙΣΝ φιλοξενεί εδραιωμένα και ανερχόμενα ονόματα της εγχώριας ανεξάρτητης σκηνής και ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα ενδεικτικό του μουσικού σύμπαντος της πόλης που παίρνει διαρκώς νέες μορφές και διαστάσεις.

Την Παρασκευή, η μέρα ανήκει στη hip hop σκηνή με πρωτοπόρους καλλιτέχνες του είδους, όπως οι ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ, Vikkie, Complex Shadow και Danaya, τo Σάββατο, το line-up κινείται σε ηλεκτρονικά μονοπάτια με τους Veslemes, Autow Nite Superstore, Kristof και το δίδυμο των Alex Dimou & Vili να αναμειγνύουν από dance beats μέχρι avant-pop και electronica, ενώ την Κυριακή οι κιθάρες αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο με το πάντα εξελισσόμενο εγχώριο rock να εκπροσωπείται φέτος από τους Deaf Radio, Lungs, AMKA και Amalia & the Architects.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ έχει ως εξής:

Παρασκευή 6 Οκτωβρίου, 20.00 | Hip Hop

Οι μυημένοι στην εγχώρια hip hop αδύνατον να μην τον γνωρίζουν. Οι ανυποψίαστοι, θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν έναν από τους πιο πρωτοπόρους καλλιτέχνες της εν λόγω σκηνής, ο οποίος έχει καταφέρει, μέσα από το μουσικό του εύρος, τη δύναμη των στίχων του και τις συνεργασίες του, να χαράξει μία ιδιαίτερη πορεία στον χώρο και να μεταδώσει την κουλτούρα του hip hop σε ετερόκλητα κοινά. Έξι άλμπουμ, μια ταινία, live στο Ηρώδειο και την Αγγλικανική Εκκλησία, αναπάντεχες συνεργασίες με Σταύρο Ξαρχάκο και Δήμητρα Γαλάνη, εμφανίσεις σε φεστιβάλ πριν από Wu Tang Clan και Cypress Hill, ηχογραφήσεις στην Ιαπωνία -είναι σαφές πως μιλάμε για ένα δημιουργικό μυαλό που δεν γνωρίζει σύνορα.

Vikkie

Σε ένα δωμάτιο στο σπίτι της στην Καλλιθέα, η Vikkie βρήκε στo hip hop ένα καταφύγιο μέσα από το οποίο μπορούσε να κατανοήσει και να διαχειριστεί την πραγματικότητα γύρω της και τα συναισθήματα μέσα της. Στα 16 της ξεκίνησε να γράφει τα δικά της τραγούδια, με αγγλικό στίχο, μπλέκοντας hip hop, trap και R’n’B και σταδιακά, άρχισε να κυκλοφορεί τη μουσική της σε συνεργασία με τον παραγωγό της BLK CLD. Αυτό το προσωπικό της ταξίδι προς την ενηλικίωση θα μας αφηγηθεί μέσα από τη ζωντανή της εμφάνιση στο In Orbit v.4.

Complex Shadow

Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, ο Complex Shadow είναι ένα σύνθετο πλάσμα. Γεννημένος στην Αθήνα με ρίζες στη Σιέρα Λεόνε, εκφράζει τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες μέσα από τη μουσική, τα πολυμέσα και τις εικαστικές τέχνες, δημιουργώντας έργα πειραματικά και «προκλητικά», με στόχο να «διευρύνει τα όρια του εφικτού στην τέχνη». Οι περίτεχνες μινιατούρες που κατασκευάζει καθηλώνουν και εμπνέουν, ενώ η μουσική του, η οποία δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο είδος και συχνά ενσωματώνεται στα εικαστικά έργα του, διογκώνει το συναισθηματικό αποτύπωμα, οξύνοντας στο έπακρο όλες τις αισθήσεις.

Danaya

Νέο αίμα στην ελληνική fem rap, η Danaya έκανε τα πρώτα της βήματα πριν από δύο χρόνια, κυκλοφορώντας το άλμπουμ Phase2face, το οποίο τράβηξε την προσοχή όσων είχαν τα ραντάρ τους συντονισμένα στην DIY σκηνή. Έκτοτε, κυκλοφόρησε τέσσερα ακόμη singles και κατάφερε να συνεργαστεί με διάφορους παραγωγούς όπως οι Time94 και ΝΤΣ. Wavy beats, ηλεκτρονικά στοιχεία, φεμινιστικοί βιωματικοί στίχοι, δυνατή ροή, αναγνωρίσιμη χροιά, διακριτές οι επιρροές 6lack, Xxxtentacion, Lucy Camp και Little Simz. Αυτό που λέμε “artist to watch”.

Σάββατο 7 Οκτωβρίου, 20.00 | Electronica

Ο Γιάννης Βεσλεμές, σκηνοθέτης -μεταξύ άλλων- της ταινίας Νορβηγία-, υπερδραστήριος μουσικός με δύο ονόματα (Veslemes / Felizol) και συνθέτης μουσικής για ταινίες του σύγχρονου ελληνικού σινεμά (Τετάρτη 04.45, Suntan, Νήμα), φέτος κυκλοφόρησε νέο δίσκο με τίτλο Εξορκισμός, δέκα ολόκληρα χρόνια μετά το τελευταίο ελληνόφωνο άλμπουμ του Πάρνηθα. Ιδιότητά του είναι η «ηλεκτρονική μουσική χωρίς καθόλου pop αποστολή, για ανθρώπους που έχουν πάψει να χορεύουν», ενώ οι συνθέσεις του Εξορκισμού περιγράφονται ως «δέκα τραγούδια που γεφυρώνουν το παγανιστικό ροκ με τη θλιμμένη ντίσκο, το acid με το λαϊκά, το καυτό καταπιεσμένο latin με ένα κάποιο παγωμένο κύμα.»

Veslemes

Γνωστός και ως ANS, o Αθηναίος παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής και DJ έχει αδυναμία στο spanning bass, την techno, την grime και την drum’n’bass, αλλά πάντα με άξονα την ενέργεια που παράγει ένα απελευθερωμένο κοινό που επιδίδεται σε εκτονωτικό clubbing. Ανεξάρτητος δισκογραφικά μέχρι και σήμερα, έχει δει τη μουσική του να φιγουράρει σε διεθνή μέσα όπως τα BBC Radio6, XLR8R, METAL Magazine, KALTBLUT, DUMMY, Bandcamp’s New & Notable, κ.α. και έχει συνεργαστεί σε επίπεδο remix με ονόματα όπως Andy Barker, 808 State και Μιχάλης Δέλτα. Στο In Orbit θα φέρει στις αποσκευές του και την τελευταία του δουλειά, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, με τίτλο IDF/CITYHEDZ.

Autow Nite Superstore

Θεατράλε κινήσεις, βαμμένο πρόσωπο, απροσδόκητα αντικείμενα ως σκηνικό: κάθε live εμφάνιση του Kristof θυμίζει μουσική παράσταση, μαρτυρά τις σπουδές του στην υποκριτική και καθηλώνει. Ένα σύμπαν ονειρικό και παραμυθένιο, πλασμένο με χιούμορ και φαντασία ξεδιπλώνεται μέσα από τα κομμάτια του, εκείνα μάλιστα από το τελευταίο άλμπουμ του Ψυχαγωγία είναι γραμμένα στα ελληνικά. Η avant-pop μπερδεύεται με τη σύγχρονη κλασική και το πιάνο πρωταγωνιστεί πάντα, μετατρέποντας το stage σε σκηνή γερμανικού καμπαρέ, όπου δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να προκύψει.

Kristof photo by petros aronis

Λίγο η συνθετική ευφυΐα του Alex Dimou (ποιος μπορεί να ξεπεράσει το “Quiet Riot”), λίγο οι στίχοι και η μουσική οξυδέρκεια της Vili, λίγο ο Damian Lazarus που κυκλοφόρησε το βινύλιο του What Keeps You There στη δισκογραφική του εταιρεία, το ντουέτο είδε το πρώτο του κομμάτι να φιγουράρει στο top 10 του Deep House chart του Beatport και να κατακτά «ιερούς τόπους» όπως το BBC Radio 1 και το Tomorrowland. Η πολυαναμενόμενη πρώτη ολοκληρωμένη τους δισκογραφική δουλειά βρίσκεται ακόμα σε διαδικασία παραγωγής, ωστόσο στην εμφάνισή τους στο In Orbit v.4 θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα είδος house, που ακροβατεί μεταξύ mainstream pop και underground ήχου προκαλώντας συναισθηματικές εκρήξεις.

Alex Dimou & Vili

Κυριακή 8 Οκτωβρίου, 20.00 | Rock

Από το 2015 που δημιουργήθηκε το σχήμα, το όνομα των Deaf Radio αναφέρεται σε κάθε συζήτηση που αφορά την εγχώρια indie σκηνή, ως case study μπάντας που δεν επαναπαύθηκε στις (rock/stoner) δάφνες της -τα δύο πρώτα άλμπουμ τους είχαν λάβει εξαιρετικές κριτικές και είχαν δημιουργήσει σημαντικό buzz- αλλά τόλμησε να αλλάξει ήχο και αισθητική. Με όπλο τους την εμπειρία που έχουν αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια σε ευρωπαϊκές σκηνές και φεστιβάλ, συνυπάρχοντας με ονόματα όπως οι Black Angels, The Killers, The Kills ή The Clutch, με την αυτοπεποίθηση μιας μπάντας που έχει αναδειχθεί πρώτη (μεταξύ 200 γκρουπ) στα ευρωπαϊκά Μουσικά Βραβεία HEMI, και με τον τελευταίο δίσκο τους Arsenal of Hope στις αποσκευές τους, οι Deaf Radio ανυπομονούν να μας δείξουν πώς και πόσο έχουν εξελιχθεί. Κι εμείς ανυπομονούμε να συναντηθούμε ξανά μαζί τους.

Deaf Radio

Δεν έχουμε κανένα λόγο να μην πιστέψουμε τον ισχυρισμό τους πως «οι Lungs

προέκυψαν από μια έντονη, συλλογική επιθυμία εναγκαλισμού με τις ενορμήσεις.» Ανάμεσά τους θα ξεχωρίσετε μέλη των Chickn και των The Steams, στον ήχο τους θα αναγνωρίσετε τόσο παραδοσιακές όσο και δυτικοευρωπαϊκές επιρροές, στις συνθέσεις τους θα εντοπίσετε μισή ντουζίνα διαφορετικά είδη μουσικής και όλα αυτά στη σκηνή θα πάρουν σάρκα και οστά, η μπάντα θα αφεθεί στα αρχέγονα ένστικτά της, και όλοι μαζί θα παρασυρθούμε σε έναν λυτρωτικό χορό.

Lungs

Το όνομά τους δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνική ασφάλιση, βγαίνει από τα αρχικά των ονομάτων των αυθεντικών μελών της μπάντας, τα οποία γνωρίστηκαν στο Groningen της Ολλανδίας, όπου σπούδαζαν σε ένα jazz κονσερβατόριο. Πλέον, τόσο οι τρεις Έλληνες του γκρουπ, όσο και ο Βρετανός τραγουδιστής τους, έχουν έδρα τους την Αθήνα και τα «κεντρικά» τους στο Dudu Loft, όπου και ηχογράφησαν τα πρώτα τους κομμάτια, αντλώντας επιρροές από punk, kraut, noise , disco , jazz και pop ήχους. Όποιος έχει δει τους ΑΜΚΑ επί σκηνής, παραμιλάει για το star quality της μπάντας και την ωμή post-punk ενέργεια του τραγουδιστή τους. Στο In Orbit v.4, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε live τα τραγούδια του πρώτου τους LP που αναμένεται να κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες από label έκπληξη.

Amalia & the Architects Credit_ Sophia Throuvala

Ξεκίνησε ως συνεργασία με δύο φοιτητές αρχιτεκτονικής (εξ ου και το όνομα) και πλέον είναι το solo project της τραγουδοποιού Amalia: μια easy-listening και τρυφερή μίξη indie, folk και rock, που πραγματεύεται θέματα όπως η απομόνωση, ο εγωισμός, η ταυτότητα και η επικοινωνία. Ήδη γνωστοί μέσα από τις συχνές εμφανίσεις τους σε μικρές και μεγάλες συναυλιακές σκηνές, καθώς και από το ραδιόφωνο, oι Amalia & the Architects κατάφεραν να ανοίξουν συναυλία της Anna Calvin και της Courtney Barnett πριν καν βγάλουν το πρώτο τους single, ενώ το πρώτο ολοκληρωμένο τους EP Growing Out Of, από το οποίο ξεχώρισε ως single και radio hit το “Why Is The Night”, κυκλοφόρησε μόλις το καλοκαίρι που μας πέρασε - ώρα να το απολαύσουμε live.

Info

6, 7 και 8 Οκτωβρίου στις 20.00

Θόλος ΚΠΙΣΝ

Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα