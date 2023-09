Η άγνωστη πλευρά της «βασίλισσας της disco» Ντόνα Σάμερ

«Βασίλισσα της disco» τη δεκαετία του 1970, με 32 singles στο αμερικανικό Billboard Hot 100, μια επιτυχία στο Top 40 κάθε χρόνο μεταξύ 1976 και 1984 -η πρώτη καλλιτέχνις με τρία συνεχόμενα διπλά άλμπουμ στην κορυφή του αμερικανικού chart Billboard 200- πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατ. δίσκους, πέντε Βραβεία Grammy, μία φωνή μέτζο σοπράνο εκπληκτικών δυνατοτήτων και τραγούδια που έγιναν παγκόσμιες επιτυχίες -«Love to Love You Baby», «I Feel Love» «No More Tears (Enough Is Enough)», «She Works Hard For The Money» -που έγινε ύμνος για τις εργαζόμενες Αμερικανίδες τη δεκαετία του ’80- «Bad Girls».