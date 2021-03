Διαγωνισμός ντιζάιν υπέρ του εμβολίου για τον κορονοϊό

Οι διοργανωτές της εκστρατείας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν δημιουργικές προτάσεις έως τις 20 Απριλίου με βάση τα ακόλουθα θέματα: «V» για Vaccinated (Εμβολιασμένος), Trust vaccines (Εμπιστεύσου τα εμβόλια), Vaccines are safe (Τα εμβόλια είναι ασφαλή), Vaccines for all (Εμβόλια για Όλους), Vaccines for victory (Εμβόλια για νίκη) και No one is safe until we are all safe (Κανένας δεν είναι ασφαλής μέχρι να είμαστε όλοι ασφαλείς).