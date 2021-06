Διαγωνιστικό πρόγραμμα του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου «Πέρα από τα Σύνορα»

Ειδικότερα, τα ντοκιμαντέρ που έχουν προκριθεί για το Διαγωνιστικό Πρόγραμμα είναι τα εξής:

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου/ Μεσαίου Μήκους:



⦁ Ethbet! // Matteo Ferrarini. Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, 2021, 71’

⦁ No More Stories // Ferhat Mouhali, Carole Filiu-Mouhali, Γαλλία, 2020,89’

⦁ Another Paradise // Olivier Magis, Βέλγιο, Γαλλία, 2019,82’

⦁ A Black Jesus // Luca Lucchesi, Γερμανία, 2020, 92’

⦁ Express Scopelitis // Αιμιλία Μήλου, Ελλάδα, 2020, 69’

⦁ Midnight Traveler // Hassan Fazili, Emelie Mahdavian, ΗΠΑ, Κατάρ, Καναδά, Αγγλία, 2019, 87’

⦁ The Patriarch’s Room // Danae Elon, Καναδά, 2017, 84’

⦁ Χρυσή Αυγή, υπόθεση όλων μας // Ανζελίκ Κουρούνη, Ελλάδα, 2021, 118’

⦁ While We Live // Andrea Voets, Μυρτώ Παπαδογεώργου, Ολλανδία, Ελλάδα, 2020, 80’

⦁ From Here // Christina Antonakos-Wallace, ΗΠΑ, 2020, 90’

⦁ Can Art Stop a Bullet? // Mark Street, Αυστραλία, 2019,93’

⦁ Her Confession // Ivan Nichev, Βουλγαρία, 2017’, 60’

⦁ Araf // Didem Pekün, Τουρκία, Ελλάδα, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, 2018, 43’

⦁ High Maintenance // Barak Heymann, Ισραήλ, 2020, 66’

⦁ Kε•ha•jas - Ο Άνθρωπος της Γης // Γιώργος Κωμάκης, 2021, Ελλάδα, 2021, 63’

⦁ The Lord of the Reef // Mert Gοkalp, Τουρκία, 2021, 60’

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους:

⦁ Εν Σκύρω // Άρης Παυλίδης, Ελλάδα, 2020, 12’

⦁ Αναμνήσεις από την Απελευθέρωση της Κομοτηνής -14 Μαΐου 1920 // Γιάννης Νταρίδης, Ελλάδα, 2020, 20’

⦁ Dafa Metti // Tal Amiran, Αγγλία, 2019, 15’

⦁ Betrayal // Scott Calonico, Γερμανία, 2020, 11’

⦁ Sim-patia // Carlos Gómez, Mira Sagrado, Ισπανία, 2019, 03’

⦁ The Angel of History // Eric Esser, Γερμανία, 2019, 11’

⦁ Dat’s real good? // Marc Faye, Γαλλία, 2021, 05’

⦁ The Eternal Wound // Dean Kennedy, Ελλάδα, Καστελλόριζο, 2019, 11’

⦁ The Method: Captured // Χάρης Γιουλάτος, Ελλάδα, 2017, 13’

⦁ My Own Personal Lebanon // Theo Panagopoulos, Αγγλία, 2020, 16’

⦁ Σπιτική Λεμονάδα // Βαγγέλης Μακροστέργιος, Ελλάδα, 2019, 15’

Τα ντοκιμαντέρ που θα προβληθούν στο Πανόραμα είναι τα εξής:



Ντοκιμαντέρ Μεγάλου/ Μεσαίου Μήκους:



⦁ Στοργή στο Λαό // Βασίλης Δουβλης, Ελλάδα, 2013, 91’

⦁ The Creepy Line // M.A. Taylor, ΗΠΑ, 2018, 81’

⦁ Mayor // David Osit, Αγγλία, ΗΠΑ, 89’

⦁ Enough! // Daisy Gedeon , Αυστραλία, 2021, 90’

⦁ Sputnik Moment // Lucas Schmid, Γερμανία, 2015, 60’

⦁ 1.000 Τ.Μ. ΧΡΟΝΟΥ// Μάρω Αναστοπούλου, Ελλάδα, 2019,89’

⦁ Λεηλασία δίχως τέλος // Άγγελος Αμπάζογλου, Ελλάδα, 2019, 102’

⦁ The Oppenheim Case //Γερμανία, 60’

⦁ Town of Glory // Dmitry Bogolyubov,Ρωσία, Τσεχία, Γερμανία, 2019,88’

⦁ The Greek Revolution on Romanian land 1821// Roxana Amzar Gheorghe, Ρουμανία, 2020,60’

⦁ Queen Lear // Pelin Esmer, Τουρκία, 2019, 84’

⦁ Όλοι οι Ρεμπέτες του Ντουνιά // Δημήτρης Τράγγαλος, Ελλάδα, 2020, 77’

⦁ Το Άγνωστο Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Καβάλας // Κωνσταντίνος Πατσουλίδης, Ελλάδα, 2021, 44΄

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους:



⦁ Μαρίκα... γιατί να φοβάσαι // Ματθαίος Φραντζεσκάκης, Ελλάδα, 2021, 15’

⦁ Τα Bαπόρια της Θείας Νέλλης // Νατάσσα Ιατροπούλου, Ελλάδα, 2018, 13’

⦁ Ο Αργαλειός // Δημήτρης Παθιάκης, Ελλάδα, 2020, 07.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.), σε συνεργασία με την Ecrans des Mondes (Παρίσι). Το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πέρα από τα Σύνορα τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, και έχει την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, του Δήμου Μεγίστης, των Πρεσβειών της Αυστραλίας, ΗΠΑ, Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Κύπρου, Τσεχίας και Ισραήλ καθώς και της Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Πολιτισμού, του ΕΚΟΜΕ και της ΕΡΤ.

Δείτε το διαφημιστικό σποτ του 6ου «Πέρα από τα Σύνορα» 2021 στο https://youtu.be/hhNX8yzMs18 και ένα σύντομο φιλμ με στιγμιότυπα από την περσινή διοργάνωση στο https://youtu.be/widTYLPLHbE.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.beyondborders.gr ή να επικοινωνήστε με το Φεστιβάλ στη διεύθυνση info@beyondborders.gr.