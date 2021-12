Τα βραβεία του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

Διεθνής Κριτική Επιτροπή

Τα Βραβεία

Καλύτερη Ταινία Μεγάλου Μήκους

Ποτέ δεν κλαίω / Jak najdalej stad, Piotr Domalewski, Πολωνία, 100’, 2020

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας

Πεντόβολα / FivePebbles, Ankit Kothari, Ινδία, 14’, 2020

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένου Σχεδίου

Σαντιάγο / Santiago, Andrey Koulev, Βουλγαρία, 2021

Βραβείο Σκηνοθεσίας σε Ταινία Μεγάλου Μήκους

Βραβείο Σεναρίου σε Ταινία Μεγάλου Μήκους

Βραβείο Καλύτερης Παιδικής Ερμηνείας

Στον Αρίφ Σάικχ για την ερμηνεία του στην ταινία Δύο φίλοι / TwoFriends, Prasun Chatterjee

Βραβείο Καλύτερης Παιδικής Ερμηνείας

Στην Zofia Stafiej στην ταινία Ποτέ δεν κλαίω / INeverCry, Piotr Domalewski, Πολωνία-Ιρλανδία, 2020

Διεθνής Κριτική Επιτροπή Kids & Docs (Τμήμα Ντοκιμαντέρ)

Τα Βραβεία

Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

Σχολείο Ελπίδας / School of Hope, Mohamed El Aboudi, Finland-France-Morocco-USA, 2020

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μικρού & Μεσαίου Μήκους

Σκυλιά της ερήμου / Desert Dogs, Samuel Morris, Switzerland, 20′, 2020

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

Αγαπητά Παιδιά του Μέλλοντος / Dear Future Children, Franz Böhm, Germany-United Kingdom-Austria, 2021

Εύφημη μνεία

Girlhood των τις Βάνιας Τέρνερ και Μαρίας Σιδηροπούλου

Εύφημη μνεία

Μη διστάσεις να έρθεις επίσκεψη, μαμά / Don’t Hesitate to Come for a Visit Mom,, της Άννα Αρτεμίγιεβα

Εύφημη μνεία

Άγια / Aya του Σιμόν Κουλιμπαλί Ζιλάρ

Βραβεία Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής Νέων

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας

Στις μαύρες μου / Blue , Megan Devaney, Ιρλανδία, 2020

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένου Σχεδίου

Μαύρη τσουλήθρα / Black Slide , Uri Lotan, Ισραήλ, 2021

Βραβεία Κριτικών Επιτροπών των Παιδιών (ηλικίας έως 12 ετών)

Καλύτερη ταινία μικρού μήκους animation

Πτήση / Fly , Carlos Gómez-Mira Sagrado , Ισπανία, 2020

Καλύτερη ταινία μικρού μήκους μυθοπλασίας

Χορωδία Ελκήθρων / The Kicksled Choir, Torfinn Iversen, Νορβηγία, 2020

Καλύτερη ταινία μεγάλου μήκους

Spaceboy, Olivier Pairoux, Βέλγιο, 2020

Καλύτερη ταινία ντοκιμαντέρ μικρού/μεσαίου μήκους

Ιβ / Eve, Lucy Jane & Joya Berrow, Ηνωμένο Βασίλειο,2020

Καλύτερη ταινία ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους

Παιδικό πρωτάθλημα / KidsCup, Bortebane Line Hatland,Νορβηγία, 2021

Βραβεία Κριτικών Επιτροπών των Παιδιών (ηλικίας 13 ετών και άνω)

Καλύτερη ταινία μικρού μήκους animation

Τα δάκρυα του Σηκουάνα / TheSeine′stears ,Yanis Belaid, Eliott Benard, Nicolas Mayeur, Etienne Moulin, Hadrien Pinot, Lisa Vicente, Philippine Singer, Alice Letailleur, Γαλλία, 2021

Καλύτερη ταινία μικρού μήκους μυθοπλασίας

Όπως τους ήξερα / Like the Ones I Used to Know , Annie St-Pierre, Καναδάς, 2021

Καλύτερη ταινία μεγάλου μήκους

Αγαπητέ κε Φίρερ / Dear mr. Führer, Christian Lerch , Γερμανία, 2021

Καλύτερη ταινία ντοκιμαντέρ μικρού/μεσαίου μήκους

Ο θείος Τούντορ / My Uncle Tudor, Olga Lucovnicova, Βέλγιο-Πορτογαλία-Ουγγαρία-Μολδαβία, 2020

Καλύτερη ταινία ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους

US Kids, Kim A. Snyder, ΗΠΑ, 2020

Ειδικά Βραβεία

Βραβείο της Βουλής των Ελλήνων «Ανθρώπινες Αξίες»

Γείτονες / Neighbours, Mano Khalil, Ελβετία, Συρία, Κατάρ, 125′, 2021

Βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ)

Ποτέ δεν κλαίω / I never cry, Piotr Domalewski, Πολωνία, 100’, 2020

Βραβείο Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ)

Ποτέ δεν κλαίω / I never cry, Piotr Domalewski, Πολωνία, 100’, 2020

Βραβείο Διεθνούς Κέντρου Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους (CIFEJ)

Ένασχολείοστο Cerro Hueso / A school in Cerro Hueso, Betania Cappato, Αργεντινή, 70’, 2021

Βραβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου ECFA

Ταινία Μεγάλου Μήκους: Space boy, Olivier Pairoux, Βέλγιο, 97’, 2021

Ταινία Μικρού Μήκους: Εγώ, η Γιούλια / I, Julia, Arvin Kananian, Σουηδία, 15′, 2020

Ντοκιμαντέρ: Μια νιότη / AYouth, Giorgio Bosisio, Ιταλία, 2020

Βραβείο “#ThisisEU – Ευρωπαϊκές Αξίες της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Γείτονες / Neighbours, Mano Khalil, Ελβετία, 2021

21η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοκαουστικής Δημιουργίας CameraZizanio

Τα Βραβεία του Ελληνικού Διαγωνιστικού Τμήματος

Οι επιτροπές της Camera Zizanio λειτούργησαν φέτος διαδικτυακά. Μέλη τους ήταν παιδιά από την περιοχή μας αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Για 10 μέρες έβλεπαν ταινίες φτιαγμένες από συνομηλίκους τους και συζητούσαν με αφορμή αυτές μέσω τηλεδιασκέψεων. Τελικά ξεχώρισαν αυτές που κατά την κρίση τους παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη ποιότητα στη μορφή και το περιεχόμενο.

Κατηγορία Α’ – Ταινίες παιδιών έως 12 ετών

Α’ Βραβείο: Γενέθλια χωρίς, Κινηματογραφικό Εργαστήρι 13ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών

Β’ Βραβείο: Μίλα μου, Δημοτικό Σχολείο Καλλιφύτου Δράμας

Γ’ Βραβείο: Η απίστευτη ιστορία του Αγένιου Μπεκγουά, Παναγιώτης Μπόμπορης

Η Πολυκατοικία. Μία νύχτα... μα ποια νύχτα;, 1ο Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού

Κατηγορία Β’ – Ταινίες παιδιών από 13 έως 16 ετών

Α’ Βραβείο: Να με κοιτάς στα μάτια, Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου

Β’ Βραβείο: Devised space 2020, Καλλιτεχνικό σχολείο Γέρακα

Γ’ Βραβείο: Τηλεόραση αγάπη μου,1ο Γυμνάσιο Βόλου, θεατρική - κινηματογραφική ομάδα

Κατηγορία Γ’ – Ταινίες παιδιών από 17 έως 20 ετών

Α’ Βραβείο: Μάσκα να βάλεις / Put your mask on!, 1ο ΓΕΛ Κερατσινίου

[Tο ΙΕΚ ΑΚΜΗ προσφέρει πλήρεις υποτροφίες σε 2 από τους συντελεστές της ταινίας].

Β’ Βραβείο: To Δάσος, Γιάννης Ακριβόπουλος

Γ’ Βραβείο: Mην πεις ποτέ σου “είναι αργά”, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων

[Η Σχολή Κινηματογράφου Λυκούργου Σταυράκου προσφέρει μια πλήρη υποτροφία σε έναν από τους συντελεστές των ταινιών].

