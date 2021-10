Δολοφόνησαν την Κενυάτισσα Ολυμπιονίκη Άγκνες Τίροπ

via Associated Press Φωτογραφία αρχείου, η Aγκνες Tίροπ από την Κένυα χαμογελά αφού κέρδισε τον αγώνα 1500 μέτρων γυναικών στη συνάντηση IAAF Diamond League στο Ολυμπιακό Στάδιο της Στοκχόλμης στη Στοκχόλμη, Σουηδία. Η Κενυάτισσα δρομέας, δύο φορές χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήματα, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Iten στη δυτική Κένυα, δήλωσε η ομοσπονδία στίβου της χώρας την Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021. (Fredrik Sandberg/TT News Agency via AP, Αρχείο)