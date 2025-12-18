Ο διάσημος μαέστρος της ορχήστρας της Βιέννης, Γιόχαν Στράους, Αντρέ Ριέ παρουσίασε την ετήσια συναυλία του στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας, σε μια βραδιά γεμάτη έντονο χριστουγεννιάτικο κλίμα.

Ξεχωριστή στιγμή της παράστασης αποτέλεσαν τα ελληνικά κάλαντα, τα οποία ερμήνευσε η ορχήστρα με τη συμμετοχή της Ελληνίδας σοπράνο Χριστίνας Πέτρου, με το σχετικό βίντεο να γίνεται viral.

Advertisement

Advertisement

Στον πρόλογό του πριν από τα ελληνικά κάλαντα, ο Αντρέ Ριέ εξήγησε ότι πρόκειται για ένα τραγούδι με το οποίο τα παιδιά στην Ελλάδα πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα, περιμένοντας να λάβουν γλυκά, παρομοιάζοντάς το με το Halloween στις ΗΠΑ, αλλά και με μια αντίστοιχη γερμανική γιορτή, αυτή του Αγίου Μαρτίνου.

«Ευτυχώς, έχω μια Ελληνίδα τραγουδίστρια στη χορωδία μου που λατρεύει τα γλυκά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Είναι ένα όμορφο και απλό τραγούδι· αν το ακούσετε αρκετές φορές, θα μπορέσετε να το τραγουδήσετε μαζί μας και να κερδίσετε μερικά γλυκά!».

Στη λαμπερή παράσταση που πραγματοποιήθηκε στο Μάαστριχτ, η Χριστίνα Πέτρου ερμήνευσε τα κάλαντα πλαισιωμένη από 400 μουσικούς πνευστών, καθώς και από τους Χάρη Λάουρισεν και Πάνο Δημάκη, οι οποίοι τη συνόδευσαν με τα μπουζούκια τους.