Σε τροχονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (16/12/2025) στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκε ο πρώην βουλευτής και ηθοποιός Διαμαντής Καραναστάσης να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο έλεγχος έγινε από αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, όπου διαπιστώθηκε ότι η ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό του ξεπερνούσε το νόμιμο όριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,24 mg/l, ενώ η μέτρηση στον κ. Καραναστάση έδειξε 0,29 mg/l. Νωρίτερα, είχε πραγματοποιηθεί αλκοτέστ και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και σύντροφό του, η οποία βρέθηκε εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

Πηγή: EUROKINISSI

Όπως προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Συγκεκριμένα, στον κ. Καραναστάση επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για χρονικό διάστημα ενός μηνός.

Ο Διαμαντής Καραναστάσης είναι γνωστός τόσο από την πολιτική του διαδρομή ως πρώην βουλευτής όσο και από την καλλιτεχνική του παρουσία στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης.

