Τι απαντά ο Γεωργιάδης για τη φωτογραφία με Νίκο Ανδρουλάκη και Ζωή Κωνσταντοπούλου

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Με νέα του ανάρτηση στην πλατφόρμα «X», ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έδωσε τις δικές του απαντήσεις σχετικά με το φωτογραφικό στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε νωρίτερα και έγινε αμέσως viral και δείχνει τον τον υπουργό να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της λαμπερής εκδήλωσης για τον εορτασμό των 50 χρόνων της αλυσίδας σούπερ μάρκετ «Μασούτης».

Η… άβολη συνάντηση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για «περίεργη στιγμή», σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, ενώ ανέφερε ότι δίπλα του βρισκόταν ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και ότι ο ίδιος πέρασε, όπως είπε, για λίγα λεπτά από το σημείο.

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Παράλληλα, σχολίασε ότι οι δύο αρχηγοί «μιλούσαν μεταξύ τους», αφήνοντας αιχμές περί μελλοντικών πολιτικών συνεργασιών, ενώ υπενθύμισε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει αποκλείσει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία αλλά όχι με άλλα κόμματα.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας εξέφρασε έκπληξη για διαρροή από τη Χαριλάου Τρικούπη σχετικά με τη φωτογραφία, κάνοντας λόγο για «πολιτική ελαφρότητα και έλλειψη στοιχειώδους λογικής».

Η ανάρτηση του Γεωργιάδη

Ο κ. Γεωργιάδης περιέγραψε ότι στο τραπέζι κάθονταν αρχικά ο ίδιος μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, ενώ στο διπλανό τραπέζι βρίσκονταν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Όπως ανέφερε, σε κάποια στιγμή μετακινήθηκε για λίγο ώστε να συνομιλήσει με τον κ. Θεοδωρικάκο και τότε αποτυπώθηκε φωτογραφία από το σημείο, την οποία ο ίδιος ανήρτησε, όπως είπε, γνωρίζοντας ότι θα προκαλέσει συζήτηση. Διευκρίνισε επίσης ότι με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς δεν αντάλλαξε κουβέντα.

Έχω πραγματικά εκπλαγεί με την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους λογικής του @pasok του @androulakisnick θεωρώ ότι όπως πάει το μονοψήφιο ποσοστό του είναι αναπόφευκτο. Δείτε με τί ασχολείται ολόκληρο κόμμα Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως. Χθες ήμασταν προσκεκλημένοι… pic.twitter.com/r9xkuVRZU6 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 3, 2026

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς και ότι η θέση που εμφανίζεται στη φωτογραφία αντιστοιχούσε σε στέλεχος της εταιρείας Μασούτης, το οποίο αποχώρησε για λίγα λεπτά.

Ο κ. Γεωργιάδης κατέληξε με αιχμές προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι θεωρεί πως η συγκεκριμένη διαρροή δείχνει πολιτική σκοπιμότητα και σχολιάζοντας ότι, κατά την άποψή του, ο κ. Ανδρουλάκης δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της πολιτικής αντιπαράθεσης.