Στην εκδήλωση της Μασούτης Α.Ε που πραγματοποιήθηκε απόψε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά, έδωσε το παρών ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με τον οποίο ο αντιπρόεδρος της ΝΔ συνομίλησε στο περιθώριο της εκδήλωσης και φωτογραφήθηκε μαζί του. Το πιο αξιοσημείωτο ενσταντανέ πάντως της βραδιάς ήταν η… ταξιθεσία καθώς ο υπουργός Υγείας βρέθηκε να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη (ο οποίος πρόσφατα κατέθεσε μήνυση και αγωγή εναντίον του υπουργού υγείας) αλλά και με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου με την οποία έχουν πάμπολλες φορές ανταλλάξει μύδρους τόσο στη Βουλή όσο και σε συνεντεύξεις τους. Η άβολη στιγμή αποτυπώθηκε στο φωτογραφικό στιγμιότυπο που ανέβασε ο υπουργός Υγείας στην πλατφόρμα Χ: Ο κ. Γεωργιάδης συνομιλεί με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ακριβώς απέναντί του η Ζωή Κωνσταντοπούλου κοιτά αλλού, ενώ στη μέση ο Νίκος Ανδρουλάκης μοιάζει εξίσου αμήχανος. Οι Γεωργιάδης, Ανδρουλάκης και Κωνσταντοπούλου δεν αντάλλαξαν ούτε μια κουβέντα κατά της διάρκεια της βραδιάς – παρότι κάθονταν σε απόσταση εκατοστών.

Γεωργιάδης, Ανδρουλάκης και Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι – απόλυτη σιωπή μεταξύ τους

Στην εκδήλωση της Μασούτης Α.Ε που πραγματοποιήθηκε απόψε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά, έδωσε το παρών ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.



Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με τον οποίο ο αντιπρόεδρος της ΝΔ συνομίλησε στο περιθώριο της εκδήλωσης και φωτογραφήθηκε μαζί του.



Το πιο αξιοσημείωτο ενσταντανέ πάντως της βραδιάς ήταν η... ταξιθεσία καθώς ο υπουργός Υγείας βρέθηκε να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη (ο οποίος πρόσφατα κατέθεσε μήνυση και αγωγή εναντίον του υπουργού υγείας) αλλά και με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου με την οποία έχουν πάμπολλες φορές ανταλλάξει μύδρους τόσο στη Βουλή όσο και σε συνεντεύξεις τους.



Η άβολη στιγμή αποτυπώθηκε στο φωτογραφικό στιγμιότυπο που ανέβασε ο υπουργός Υγείας στην πλατφόρμα Χ: Ο κ. Γεωργιάδης συνομιλεί με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ακριβώς απέναντί του η Ζωή Κωνσταντοπούλου κοιτά αλλού, ενώ στη μέση ο Νίκος Ανδρουλάκης μοιάζει εξίσου αμήχανος.



Οι Γεωργιάδης, Ανδρουλάκης και Κωνσταντοπούλου δεν αντάλλαξαν ούτε μια κουβέντα κατά της διάρκεια της βραδιάς - παρότι κάθονταν σε απόσταση εκατοστών.