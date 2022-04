Δωρεάν κινηματογραφικά εργαστήρια για παιδιά ώστε να δημιουργήσουν την δική τους ταινία

Τα workshops ξεκινούν με την προβολή ενός επεισοδίου των «The Magic Birds», και μετά ακολουθεί ένα απόσπασμα από το Making of του συγκεκριμένου, όπου μέσα από αυτό τα παιδιά θα έχουν μία πλήρη κατανόηση της παραγωγής του, την οποία θα μπορούν να συζητήσουν και να αναλύσουν με τους σκηνοθέτες. Επίσης λαμβάνοντας υπόψη και τα οικολογικά μηνύματα που απορρέουν από τα σενάρια των The Magic Birds θα λύνονται παράλληλα και ερωτήματα που θα προέρχονται από αυτά, γύρω από την προστασία του πλανήτη και του οικοσυστήματος που τον περιβάλλει.

Στη συνέχεια τα παιδιά θα δοκιμάσουν τεχνικές animation όπως το Cut Out - όπου τα παιδιά χρησιμοποιώντας χαρτόνι, δημιουργούν τους βασικούς χαρακτήρες των The Magic Birds και ενώνοντας τα μέλη του σώματος, μπορούν να αποδώσουν κίνηση (animation), Stop Motion Animation - δηλαδή με φόντο ή μακέτες που θα έχουν ετοιμάσει τα ίδια τα παιδιά θα κινήσουν τους ίδιους τους εαυτούς τους καρέ/καρέ, και τέλος, θα δανείσουν τις φωνές τους στους χαρακτήρες των The Μagic Birds (Voice Over)!