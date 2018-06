Η adidas ενεργοποιεί τη δύναμη των sports σε ένα κίνημα ενάντια της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικό

Η adidas και η Parley for the Oceans ανακοινώνουν την επιστροφή του παγκόσμιου running κινήματος «RUN FOR THE OCEANS» που έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό απέναντι στην απειλή της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικό.

Με την πρωτοβουλία αυτή, καλούν όλες τις παγκόσμιες running κοινότητες να αναλάβουν δράση και να προστατεύσουν τους ωκεανούς που απειλούνται από παράγοντες όπως η μόλυνση, τα σκουπίδια και η αυξανόμενη κατανάλωση. Πώς; Καταγράφοντας τις running διαδρομές τους στην εφαρμογή Runtastic”.

Οι runners σε όλο τον κόσμο, με την εγγραφή τους στην εφαρμογή Runtastic στο ειδικό group «adidas x Parley Run for the Oceans» μπορούν να καταγράφουν τις διαδρομές τους και μαζί με άλλους adidas ambassadors και κορυφαίους αθλητές να μεταδίδουν το μήνυμα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το κάθε χιλιόμετρο που θα καταγράφουν οι δρομείς μέσω του ειδικού group από τις 8 Ιουνίου μέχρι τις 8 Ιουλίου, η adidas θα το αντιστοιχεί σε 1 δολάριο (ΗΠΑ) και με την ολοκλήρωση του πρώτου εκατομμυρίου χιλιομέτρων θα προσφέρει ένα εκατομμύριο δολάρια στο πρόγραμμα “Parley Ocean Plastic” της Parley for the Oceans.