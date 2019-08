Η αεροπορική που φρίκαρε τους επιβάτες γιατί νόμιζαν ότι τους ευχήθηκε «καλό ψόφο»

This is distressingly easy to misread pic.twitter.com/RmenNP7kJB

Το μήνυμα έλεγε: «The world is better with you out in it».

Ο τρόπος που το ερμήνευσαν κάποιοι; «The world is better without you in it» («Ο κόσμος είναι καλύτερος χωρίς εσένα μέσα σε αυτόν»). Φαντάζεστε να φοβάστε τα αεροπλάνα και το πρώτο πράγμα που νομίζετε ότι διαβάζετε να είναι αυτό; Καλωσόρισες κρίση πανικού.

Τι προφανώς εννοούσε η εταιρεία; Πιθανότατα -σε ελεύθερη μετάφραση- «βγείτε, ταξιδέψτε περισσότερο έξω στον κόσμο».

Φυσικά η φωτογραφία έγινε viral και αρκετοί έγραψα ότι όντως και εκείνοι διάβασαν λάθος το μήνυμα.

Κάποιος μάλιστα έκανε photoshop στην φωτογραφία για να δείξει ότι έπαθε ακριβώς το ίδιο σοκ.