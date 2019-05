Η αφήγηση ενός άντρας που άφησε τη γυναίκα του για την dominatrix του

To «My life in sex» είναι μια από τις στήλες του Guardian στην οποία καλούνται αναγνώστες και αναγνώστριες να γράψουν ένα μικρής έκτασης κείμενο και να μοιραστούν σκέψεις και εμπειρίες που αφορούν την σεξουαλική τους ζωής.

Στις 26 Απριλίου, το ανώνυμο- αυτή τη φορά- άρθρο που επιλέχθηκε, φέρει τον τίτλο «Ο άνδρας που άφησε τη σύζυγό του για την dominatrix του» (My life in sex: the man who left his wife for his dominatrix).

Ο συντάκτης, εξηγεί πώς κατάλαβε ότι έχει σαδομαζοχιστικές τάσεις, τις προσπάθειες που έκανε για να ζήσει μια συμβατική, «φυσιολογική» ζωή, τη σχέση του με τη σύζυγό του που δεν είχε τις ίδιες επιθυμίες αλλά και το πως τελικά κατάφερε να απελευθερωθεί και να ακολουθήσει το δρόμο του, που όμως είχε και ένα κόστος.

Αυτή είναι η ιστορία του:

«Η πρώτη φορά που είχα σαδομαζοχιστικές φαντασιώσεις ήταν όταν ήμουν 7 ετών. Τα κορίτσια στην τάξη έπαιζαν ένα παιχνίδι και “φυλάκιζαν” τα αγόρια. Πάντα τις άφηνα να με πιάσουν.

Άρχισα να επισκέπτομαι dominatrixes όταν ήμουν 24 ετών, κρυφά από τη φίλη μου. Το ανακάλυψε αφού παντρευτήκαμε και έκανε ό,τι μπορούσε για να ικανοποιήσει τις φαντασιώσεις μου, αλλά δεν το έκανε με την καρδιά της. Δεν άντεχε να βλέπει τον ισχυρό, επιτυχημένο σύζυγό της να κακοποιείται και να κυριαρχεί επί αυτού. Έτσι συνέχισα να βλέπω επαγγελματίες.

Το 2011, γνώρισα μια νέα dominatrix, με μαγευτικά πράσινα μάτια. Αμέσως την ερωτεύτηκα. Για χρόνια, πήγαινα για ύπνο κάθε βράδυ και φαντασιωνόμουν εκείνη. Το 2013, περάσαμε μια εβδομάδα στη Σουηδία και αποφασίσαμε ότι θέλουμε να είμαστε μαζί. Ήμασταν παντρεμένοι και οι δύο και με δύο παιδιά.