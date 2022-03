Η αληθινή ιστορία μιας άγριας δολοφονίας που συγκλόνισε τις ΗΠΑ: Η Τζέσικα Μπίελ στο «Candy»

Ο Τζίλενχαλ είχε «πατήσει» με τη σειρά του στο βιβλίο των Τζον Μπλουμ και Τζιμ Άτκινσον « Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs » (1984), που πέραν όλων των άλλων στοιχείων περιείχε αποκλειστικές συνεντεύξεις των δύο μοιραίων οικογενειών.

Εντωμεταξύ, το ΗΒΟ γυρίζει στο Όστιν του Τέξας το «Love and Death», μία μίνι σειρά με το ίδιο στόρι, που βασίζεται στο βιβλίο «Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Subur και στα άρθρα του Texas Monthly, με τίτλο «Love & Death in Silicon Prairie, Part I and II» (Silicon Prairie, περιοχή στο βόρειο Τέξας όπου είναι συγκεντρωμένες οι εταιρείες τεχνολογίας).