Η αναβολή της πρεμιέρας του «Blade» προκαλεί ντόμινο καθυστερήσεων στις ταινίες της Marvel

Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που κάτι ανάλογο συμβαίνει στο «σύμπαν» της Marvel. Η πρεμιέρα του «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» λόγω πανδημίας αναβλήθηκε, με αποτέλεσμα να αλλάξει η ημερομηνία κυκλοφορίας των «Thor: Love and Thunder» και «Black Panther: Wakanda Forever».