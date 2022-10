Νέες ταινίες: Drive my car, Ο χαμένος βασιλιάς, Κοίτα τους πως τρέχουν, Moonage Daydream

Το φετινό Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας «Drive my car», το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ «Moonage Daydream» για τον Ντέιβιντ Μπόουι, «Η τελευταία νύχτα με τις μάσκες» για τους λάτρεις των ταινιών τρόμου, με την Τζέιμι Λι Κέρτις να επιστρέφει για τελευταία φορά στον ρόλο που απογείωσε την καριέρα της, «Ο χαμένος βασιλιάς» με την υπογραφή του Στίεβν Φρίαρς που αφηγείται την αληθινή ιστορία της ανακάλυψης των χαμένων λειψάνων του βασιλιά Ριχάρδου του Γ′ το 2012 σε ένα πάρκινγκ από μία ερασιτέχνη ιστορικό -την οποία η επιστημονική κοινότητα αγνόησε επιδεικτικά-, αλλά και το αλά Άγκαθα Κρίστι κομψό «Κοίτα πως τρέχουν», με ένα δυνατό καστ.

Drive my car

Moonage Daydream

Με μια καλειδοσκοπική αφήγηση που κάνει σλάλομ μέσα από άφθονο υλικό που έρχεται στην επιφάνεια για πρώτη φορά, το φιλμ αντλεί από τις συναυλίες, τα studio και τα παρασκήνια, για να παρουσιάσει μια κινηματογραφική οδύσσεια μεγάλου μήκους. Τη σκηνοθεσίας και το μοντάζ υπογράφει ο Μπρετ Μόργκεν, ο οποίος έχει υπογράψει τα εξαιρετικά πετυχημένα «The Kid Stays in the Picture» και «Cobain: Montage of Heck». Το ντοκιμαντέρ εξερευνά το δημιουργικό, μουσικό και πνευματικό ταξίδι του Ντέιβιντ Μπόουι και μας καθοδηγεί η αφήγηση του ίδιου του καλλιτέχνη.