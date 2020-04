Η αναγκαιότητα της Ευρώπης

Eric VANDEVILLE via Getty Images Με την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης 25 Μαρτίου 1957 στην ουσία γεννήθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Υπεγράφη από εκπροσώπους του Βελγίου, της Δυτικής Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου και της Ολλανδίας .(Photo by Eric VANDEVILLE/Gamma-Rapho via Getty Images)