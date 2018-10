Η άνοδος των «υπερανθρώπων»: Ο τελευταίος φόβος του Στίβεν Χόκινγκ

The News Lens

The News Lens

Η εμφάνιση και άνοδος μιας φυλής «υπερανθρώπων» φαίνεται πως ήταν ένας από τους τελευταίους φόβους του διάσημου επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ, ο οποίος πέθανε πριν από επτά μήνες.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των The Times, στην τελευταία του «προφητεία», ο μεγάλος επιστήμονας υποδεικνύει ότι η γενετική μηχανική είναι πιθανόν να οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας φυλής «υπερανθρώπων», που θα έφερναν την εξάλειψη του ανθρώπινου είδους όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

Ο Χόκινγκ, που πέθανε τον Μάρτιο, άφησε πίσω του μια συλλογή άρθρων και δοκιμίων πάνω σε αυτά που αποκαλούσε «τα μεγάλα ερωτήματα», στο πλαίσιο προετοιμασιών για ένα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει την Τρίτη. Στο «Σύντομες Απαντήσεις σε Σύντομες Ερωτήσεις» (Brief Answers to the Big Questions) παρουσιάζει την υπόθεση πως οι πλούσιοι θα είναι σύντομα σε θέση να παρεμβαίνουν στο DNA των ίδιων και των παιδιών τους για να δημιουργούν «υπερανθρώπους» με βελτιωμένη μνήμη, αντοχή στις ασθένειες, ανώτερη νοημοσύνη και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.