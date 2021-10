Η Αντέλ επιστρέφει με νέο τραγούδι μετά από έξι χρόνια

Η Αντέλ επιστρέφει με νέο τραγούδι, το πρώτο μετά το άλμπουμ του 2015 «25», δίνοντας μια πρώτη γεύση με ένα βίντεο κλιπ από το κομμάτι «Easy On Me».

Διάσημη για τις μπαλάντες της όπως το «Hello» και το «Someone Like You», η ταλαντούχα καλλιτέχνις, με τα 15 βραβεία Grammy, ανέβασε την Τρίτη σε ένα ασπρόμαυρο βίντεο λίγων δευτερολέπτων στους λογαριασμούς της Twitter και Instagram, με την λεζάντα «Easy On Me - 15 Οκτωβρίου», παραπέμποντας στην επίσημη παρουσίαση του.