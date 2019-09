Η απαρχή του σύγχρονου εξτρεμιστικού Ισλάμ και της διεθνούς τρομοκρατίας

Συμπερασματικά, οι εν λόγω συρράξεις και ανταγωνισμοί σε συνύφανση με τη διαφορετικότητα των ανταγωνιζόμενων για κυριαρχία ομάδων, αλλά και με τις αξιώσεις ηγεμονικών δυνάμεων στην περιοχή, κατέστησαν το Αφγανιστάν «failedstate». Στο εσωτερικό του δημιουργήθηκαν και απελευθερώθηκαν δυνάμεις οι οποίες έμελλε να αποτελέσουν τον βασικό μοχλό της διεθνούς τρομοκρατίας* και τον κύριο «τυπικό» εχθρό της Δύσης. Οι ΗΠΑ συγκεκριμένα, στην προσπάθειά τους να σκοτώσουν τον μεγάλο τους εχθρό, τη Σοβιετική Ένωση, γέννησαν και έθρεψαν έναν νέο εχθρό, στο βαθμό βεβαίως που αποτελεί απειλή για τις ίδιες και τον δυτικό κόσμο εν γένει.

* Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στον όρο «τρομοκρατία» καθότι προκύπτει από τη χρήση του ότι είναι αρκετά υποκειμενικός/σχετικός όρος. Θα πρέπει ο αναγνώστης την έκαστη φορά να αντιλαμβάνεται από ποιον χρησιμοποιείται ο όρος, για να οδηγηθεί και στο αναγκαίο γιατί, καθώς σε τελική ανάλυση φαίνεται ότι ένας τέτοιος όρος ορίζει εχθρούς και φίλους, νόμιμους και παράνομους.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

