Η απειλή της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρώπης

Μετά τις αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις στο Βέλγιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία τη διετία 2015-2017, σημειώθηκε μία αισθητή κάμψη της ισλαμιστικής τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Αυτό οδήγησε ορισμένους αναλυτές και ορισμένα think tanks να εκτιμήσουν ότι σταδιακά θα περιορισθεί στο ελάχιστο η ισλαμιστική απειλή για τις χώρες του δυτικού κόσμου, λόγω της αποδυνάμωσης του αποκαλούμενου ισλαμικού κράτους μετά την ήττα που υπέστη στον πόλεμο από τον συνασπισμό των κρατών του δυτικού κόσμου.

Οι πρόσφατες όμως επιθέσεις στη Γαλλία και στην Αυστρία δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Η απειλή της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαΐκής ¨Ενωσης από την ισλαμιστική τρομοκρατία συνεχίζει να παραμένει στο ίδιο υψηλό επίπεδο και μετά τη λήξη του πολέμου κατά της τρομοκρατίας που ξεκίνησε μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 9/11.

Η ήττα του αποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους αναμφίβολα οδήγησε στην αποδυνάμωση του, ωστόσο οιδυνατότητες του για να μεταφέρει τον πόλεμο με μεμονωμένες τρομοκρατικές ενέργειες σε χώρες του δυτικού κόσμου παραμένουν σχεδόν άθικτες.

Τούτο οφείλεται κατά κύριο λόγο αφενός στην εκτεταμένη ριζοσπαστικοποίηση που ο ISIS κατάφερε να επιτύχει σε δεκάδες χιλιάδες μέλη του και οπαδούς του κατά τη διάρκεια του πολέμου και αφετέρου στην εκρηκτική εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, μέσω των οποίων συνεχίζεται η τρομακτικών διαστάσεων εξάπλωση της ισλαμιστικής προπαγάνδας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αναμφίβολα, οι αρχές ασφαλείας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχουν εντοπίσει και εστιάσει στην απειλή που προέρχεται από την ισλαμιστική προπαγάνδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι επιχειρήσεις τους είναι συνεχείς, σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Το μέγεθος της ισλαμιστικής προπαγάνδας μέσω του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων μπορεί κάλλιστα να διαφανεί από την προχθεσινή αστυνομική επιχείρηση των Ισπανικών αρχών ασφαλείας που εξάρθρωσαν ένα τεράστιο ισλαμιστικό δίκτυο προπαγάνδας, σε συνεργασία με την Europol, μετά από δύο χρόνια έρευνας.

Το εν λόγω ισλαμιστικό δίκτυο τζιχαντιστικής προπαγάνδας ήταν ενεργό επί σειρά ετών και είχε ως σκοπό τον εντοπισμό και την ένταξη νέων μελών στις τάξεις του ISIS. Το περιεχόμενο που διαδίδονταν online περιελάμβανε μια ποικιλία βίαιων εικόνων που έδειχναν ανήλικους ως πρότυπα μαχητών που συμμετείχαν σε μάχες του ισλαμικού κράτους. Επίσης, παρέχονταν εγχειρίδια για το χειρισμό όπλων και τρόπους απόκρυψης τους κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση τρομοκρατικών χτυπημάτων. Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούσαν λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων για τη διάδοση του υλικού προπαγάνδας και είχαν δημιουργήσει πολλά προφίλ σε δίκτυα κοινωνικών μέσων με πολλούς οπαδούς. Δύο από τα προφίλ που δημιουργήθηκαν συγκέντρωσαν πάνω από 10.000 ακόλουθους. (Europol Press Release “Spain takes down terrorist cell recruiting online for the so-called Islamic state” 30.10.2020).