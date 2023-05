Η απεργία των σεναριογράφων ταράζει συνθέμελα το Χόλιγουντ

Eloi_Omella via Getty Images

H συντέχνεια των σεναριογράφων, Writers Guild of America (WGA) που εκπροσωπεί περί τους 11.500 σεναριογράφους ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η ηγεσία της υποστήριξε ομόφωνα την πρώτη της απεργία μετά από 15 χρόνια, η οποία προέκυψε μετά την αποτυχία να καταλήξει σε συμφωνία για υψηλότερες αμοιβές από στούντιο όπως η Walt Disney Co (DIS.N) και η Netflix Inc (NFLX.O).