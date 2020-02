Η άτυπη «συμφωνία» Ρίγκαν και Γκορμπατσόφ για συμμαχία ΗΠΑ- Σοβιετικής Ένωσης σε περίπτωση εξωγήινης επίθεσης

ASSOCIATED PRESS

Ως γνωστόν, τελικά δεν υπήρξε εξωγήινη εισβολή, οπότε η άτυπη εκείνη συμφωνία δεν δοκιμάστηκε στην πράξη. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρόναλντ Ρίγκαν ήταν μεγάλος φαν της επιστημονικής φαντασίας (και δεν αποτελεί έκπληξη για τον πρόεδρο πίσω από το πρόγραμμα αντιπυραυλικής άμυνας που έλαβε τον τίτλο του «Πολέμου των Άστρων»- Star Wars). Όπως αναφερόταν σε δημοσίευμα του io9, o Αμερικανός πρόεδρος είχε μεγαλώσει διαβάζοντας έργα του Έντγκαρ Ράις Μπάροουζ- του συγγραφέα που δημιούργησε ήρωες όπως ο Ταρζάν και ο Τζον Κάρτερ, τυχοδιώκτης του Άρη. Επίσης, λάμβανε σημαντικά υπόψιν τις απόψεις του The Citizens’ Advisory Council on National Space Policy, ενός think tank με αστροναύτες, μηχανικούς και συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας όπως ο Ρόμπερτ Χάϊνλαϊν και ο Τζέρι Πουρνέλ, σχετικά με θέματα μελλοντικών τεχνολογιών και πολιτικής όσον αφορά στο Διάστημα.