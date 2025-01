Η Beth Gibbons το καλοκαίρι στον Λυκαβηττό

Το 2002, κυκλοφόρησε το «Out Of Season». μαζί με τον Rustin Man, ενώ το 2019 ερμήνευσε στα πολωνικά τη διάσημη 3η συμφωνία του Henryk Gorecki, σε συνεργασία με τον avant-garde συνθέτη Krysztof Penderecki.

Το 2022, έκανε φωνητικά στο Mother I Sober του Kendrick Lamar, στον δίσκο του με τίτλο «Mr. Morale & The Big Steppers». Λίγες και ξεχωριστές συνεργασίες που, όμως, επιβεβαιώνουν την εκλεκτικότητα και το εύρος του μοναδικού ταλέντου της.

To 2024, η Beth κυκλοφόρησε τον πρώτο της solo δίσκο. Το μελαγχολικό «Lives Outgrown», πήρε θέση σε κάθε λίστα με τις κορυφαίες κυκλοφορίες της χρονιάς, ενώ οι ζωντανές εμφανίσεις της αποθεώθηκαν .

Με τραγούδια σαν τα «Floating on a Moment», «Reaching Out», «Lost Changes», καταθέτει μια σπουδή στην απώλεια που καταφέρνει να τιθασεύσει τη θλίψη μέσα σε μια πλούσια (και με εκπλήξεις) ενορχήστρωση που αντλεί έμπνευση από την αγγλική folk, τη jazz και το progressive rock.