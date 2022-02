Η ΕΕ θα προτείνει "πράσινη σήμανση" σε επενδύσεις για φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια

picture alliance via Getty Images 14 Δεκεμβρίου 2021, Βρέμη. Υπάλληλος της γερμανικής μεταλλουργίας σε εγκατάσταση που προετοιμάζεται ώστε να λειτουργήσει (και) με φυσικό αέριο.Photo: Sina Schuldt/dpa (Photo by Sina Schuldt/picture alliance via Getty Images)