Η ΕΥΔΑΠ φιλοξένησε το φετινό ευρωπαϊκό συνέδριο για το νερό

Είτε πρόκειται για μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, είτε πρόκειται για μια εταιρεία του μεγέθους της ΕYΔΑΠ, το στοιχείο της εξωστρέφειας είναι πάντα ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποδεικνύει υγεία στον πυρήνα και τη φιλοσοφία της. Έτσι, μας χαροποίησε ιδιαιτέρως η είδηση πως από τις 15 ως τις 16 Νοεμβρίου η ΕΥΔΑΠ συμμετείχε στο ετήσιο Συνέδριο του European Benchmarking Cooperation (EBC), -όπως άλλωστε κάνει ήδη από το 2013- αλλά πως το φιλοξένησε κιόλας. Ιδιαίτερα ευχάριστο είναι και το γεγονός πως η ομάδα της ΕΥΔΑΠ έλαβε φέτος ειδική διάκριση 2Star Certificate ως αναγνώριση για την σταθερή συμμετοχή της.

Η φετινή θεματική δε, παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το φετινό πρόγραμμα του EBC κινήθηκε γύρω από τον άξονα “Turning Data to Solutions – Improving water services with the power of performance data.”Στη διοργάνωση συμμετείχαν 90 εκπρόσωποι εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης από 20 χώρες, ενώ όπως ενημερωθήκαμε, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου διαμορφώθηκαν παράλληλα groups για την καλύτερη ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών.Πιο συγκεκριμένα, στο κάθε group παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στις σωστές πρακτικές που εφαρμόζει η κάθε εταιρεία, ενώ λειτουργεί και help desk, όπου συζητούνται οι τυχόν απορίες που είχαν δημιουργηθεί, αλλά και ζητήματα που έχουν προκύψει ενδιάμεσα.