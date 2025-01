Η ευρωπαϊκή άμυνα το 2025

btgbtg via Getty Images

btgbtg via Getty Images

Στην αυγή του 2025, ο κόσμος μας φαίνεται πάλι ασταθής και εύθραυστος:

Οι μεμονωμένοι διεθνείς δρώντες εκπέμπουν ασαφή μηνύματα:

Πολιτικό πλαίσιο

Η αποστολή της Κάγια Κάλλας

Η έκθεση Ντράγκι

Η έκθεση Νιινίστο

Επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ

Η ΚΠΑΑ εκδηλώνεται, μεταξύ άλλων, με την ανάπτυξη και δράση επιχειρήσεων της ΕΕ, κυρίως σε τρίτα κράτη (πχ EU Training Mission Somalia), αλλά ακόμα και επί του εδάφους της Ένωσης (πχ EU Military Assistance Mission in support of Ukraine – ‘EUMAM Ukraine’). Οι εν λόγω αποστολές ερείδονται νομικά είτε σε πρόσκληση του φιλοξενούντος κράτους (πχ EUBAM Moldova) είτε στο διεθνές δίκαιο (πχ EUNAVFOR MED IRINI).

Μέτρα Συνδρομής προς τρίτα κράτη - Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη (EPF)

Υπόλοιπες δράσεις

Συμπεράσματα

Με δυο λόγια, η Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας της ΕΕ σήμερα δεν είναι ούτε ακόμα ο game changer ούτε όμως και too little too late. Βρισκόμαστε κάπου στη μέση. Τα χρήματα που δαπανώνται είναι πολλά, όμως απαιτείται πιο στοχευμένη αξιοποίησή τους. Προς τούτο, απαιτείται προτεραιοποίηση, στοχοπροσήλωση, επιτάχυνση διαδικασιών και πολιτική τόλμη, για να μην αποδειχθούν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες μια ακόμα χαμένη ευκαιρία για την Ευρώπη.